 Liberare il mare da quel che resta del carroponte di Paradiso

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Segnalazione WhatsApp

Liberare il mare da quel che resta del carroponte di Paradiso

martedì 16 Giugno 2026 - 08:23

Bisogna restituire alla fruizione dei cittadini tutta l'area occupata dall'ex Marina Sport attualmente in liquidazione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Quello che resta dell’ecomostro di Paradiso parzialmente demolito a marzo grazie a un’azienda che ha operato a titolo volontaristico. Sarebbe ora che le autorità competenti facessero la loro parte per completare l’opera”.

In realtà è tutta l’area occupata dall’ex Marina Sport attualmente in liquidazione che andrebbe recuperata. Si potrebbe così recuperare alla fruizione dei cittadini un tratto di litorale sinora degradato. Rispetto a questo obiettivo, il candidato al Consiglio comunale Diego Indaimo si era impegnato a fare la sua parte ottenendo rassicurazioni da parte dell’allora candidato e oggi sindaco Federico Basile. Speriamo che alle parole seguano i fatti.

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