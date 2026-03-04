 Addio all’ecomostro di Paradiso: iniziate le demolizioni del carroponte VIDEO

Addio all’ecomostro di Paradiso: iniziate le demolizioni del carroponte VIDEO

Silvia De Domenico

Addio all’ecomostro di Paradiso: iniziate le demolizioni del carroponte VIDEO

mercoledì 04 Marzo 2026 - 14:00

L’impresa Eurodemolizioni si è fatta avanti per abbatterlo gratuitamente

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un pericolo per la spiaggia e per i ragazzini che si arrampicavano. Il carroponte di Paradiso fra poche ore non esisterà più. Un’impresa di Agrigento ha iniziato a demolirlo questa mattina. La Eurodemolizioni srl, oltretutto, si è fatta avanti gratuitamente. “L’abbiamo fatto per restituire decoro alla città ed eliminare il pericolo”, spiega il responsabile per la zona tirrenica della ditta, Giovanni Panebianco. “Anch’io sono di Messina e sono padre, vedere le immagini di quei ragazzini arrampicati a 10 metri di altezza mi ha fatto male”, aggiunge.

carroponte paradiso

In un paio di giorni l’ecomostro non esisterà più

Le demolizioni dureranno un paio di giorni e poi quell’ecomostro sparirà. All’avvio dei lavori di demolizione era presente anche il garante per l’Infanzia del comune di Messina, padre Giovanni Amante. “Sono venuto a sapere di questa situazione di pericolo tramite servizi televisivi e mi sono subito attivato per fare qualcosa”, racconta Amante. “La ditta Eurodemolizioni mi ha contattato per offrire il suo aiuto e non potevo crederci, pensavo fosse uno scherzo e invece sono persone di cuore e generose”, conclude.

carroponte paradiso
carroponte paradiso
carroponte paradiso
carroponte paradiso
carroponte paradiso
carroponte paradiso

Articoli correlati

4 commenti

  1. Liuk 4 Marzo 2026 14:39

    Il decoro alla città verrà restituito solo dopo dopo la demolizione di quello che un tempo fu la Marina sport di paradiso e adesso discarica in pieno centro. Un’ area che rimessa a nuovo darebbe sfogo e lustro a quanti amano passeggiare ammirando le bellezze dello stretto.

    0
    0
    Rispondi
  2. Sante Musmeci 4 Marzo 2026 15:23

    Un sentito ringraziamento a padre Giovanni Amante e all’ imprenditore Giovanni Panebianco, penso da parte di tutta la città di Messina. Ma, chiedo per un amico, che ruolo hanno avuto, in questa faccenda, le cosiddette Autorità costituite ( Prefetto, Sindaco ecc. ecc.,)?

    0
    0
    Rispondi
  3. Piccolaketty 4 Marzo 2026 15:23

    “Ci siamo proposti per fare un bene alla città” dice Giovanni Panebianco uno dei responsabili della Eurodemolizioni srl.
    Ringraziamo la ditta e il responsabile che gratuitamente hanno offerto i loro servizi.
    Messina ha bisogno di
    più persone come voi e meno gente opportunista.

    1
    0
    Rispondi
  4. Italia730 4 Marzo 2026 16:03

    Quanto leggo qui è di buon auspicio per la città di Messina. Finalmente un’opera utile per i tanti Messinesi della zona nord e non solo. Il fatto che non ci abbia pensato il Comune la dice ancora una volta lunga sulle narrazioni di certa politica fra le quali l’ultima di ieri “Vascone appalto sfortunato” !

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Meteo: l’anticiclone inizia a scricchiolare, da venerdì qualche pioggia e polvere desertica
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED