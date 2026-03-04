Addio all’ecomostro di Paradiso: iniziate le demolizioni del carroponte VIDEO

L’impresa Eurodemolizioni si è fatta avanti per abbatterlo gratuitamente

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un pericolo per la spiaggia e per i ragazzini che si arrampicavano. Il carroponte di Paradiso fra poche ore non esisterà più. Un’impresa di Agrigento ha iniziato a demolirlo questa mattina. La Eurodemolizioni srl, oltretutto, si è fatta avanti gratuitamente. “L’abbiamo fatto per restituire decoro alla città ed eliminare il pericolo”, spiega il responsabile per la zona tirrenica della ditta, Giovanni Panebianco. “Anch’io sono di Messina e sono padre, vedere le immagini di quei ragazzini arrampicati a 10 metri di altezza mi ha fatto male”, aggiunge.

In un paio di giorni l’ecomostro non esisterà più

Le demolizioni dureranno un paio di giorni e poi quell’ecomostro sparirà. All’avvio dei lavori di demolizione era presente anche il garante per l’Infanzia del comune di Messina, padre Giovanni Amante. “Sono venuto a sapere di questa situazione di pericolo tramite servizi televisivi e mi sono subito attivato per fare qualcosa”, racconta Amante. “La ditta Eurodemolizioni mi ha contattato per offrire il suo aiuto e non potevo crederci, pensavo fosse uno scherzo e invece sono persone di cuore e generose”, conclude.

