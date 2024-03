Liberty Lines: “Per la corsa Reggio-Messina, abbiamo avvisato in tempo i viaggiatori”

La società replica a una nota del Codacons: "Se le condizioni meteo sono avverse non si parte ma avvvertiamo"

MESSINA – Con riferimento all’articolo intitolato “Trasporti dello Stretto, Codacons: esposti su due corse cancellate”, Liberty Lines precisa: la corsa in partenza da Reggio Calabria alle 08:50 per Messina è parte di una linea che ha origine a Salina la mattina alle ore 05:30. È chiaro che in caso di condizioni meteomarine avverse, la nave non parte e quindi non può compiere l’intero itinerario programmato”.

E ancora: “È il Comandante della nave, coadiuvato dalla strumentazione di bordo e dalle informazioni relative alle condizioni meteomarine dello scalo di partenza, del mare aperto e dello scalo di arrivo, a valutare la fattibilità del viaggio in maniera da poter garantire la totale sicurezza dei passeggeri o del mezzo. Quando la società viene a conoscenza di qualsiasi ritardo o omissione, provvede a divulgare la notizia inviando un sms ai passeggeri già in possesso di biglietto ed informando tutti gli altri attraverso il proprio sito web e i propri canali Telegram che contano diverse migliaia di inscritti”.

“Fatte tutte queste doverose premesse veniamo al caso specifico: la corsa da Reggio Calabria alle 08:50 per Messina del giorno 7 marzo 2024 è stata chiusa alla vendita il giorno precedente. I titolari di biglietto sono stati avvisati con sms il giorno 6 marzo alle ore 11:30 e la notizia è stata pubblicata sul sito web aziendale e sui canali Telegram ufficiali di Liberty Lines sempre il giorno 6 alle ore 14:47. A quel punto, con congruo anticipo, tutti i passeggeri hanno potuto riprogrammare il proprio viaggio scegliendo di partire con la nostra nave delle 08:20 o con quella delle 9.30”.