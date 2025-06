L’Ic “Enzo Drago” di Messina vince la prima edizione del contest RiciRap

Il brano originale degli studenti messinesi, intitolato "Riciclo di fuoco", sarà inciso professionalmente

Si intitola “Riciclo di fuoco” il brano originale realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Enzo Drago di Messina, che si è aggiudicato il primo posto nella prima edizione di RiciRap, il contest musicale promosso da Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, parte del sistema Conai.

Il progetto – realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, inserito nel piano “RiGenerazione Scuola” del Ministero dell’Istruzione e del Merito – ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di primo grado in un’esperienza educativa inedita, dove il riciclo si è trasformato in musica. I ragazzi hanno potuto scegliere tra quattro basi musicali originali – Fuoco, Industrial, Pepite e Respiro – ispirate alle fasi del ciclo dell’acciaio, e comporre testi rap capaci di unire ritmo, consapevolezza e creatività, dando voce ai valori dell’economia circolare.

“Con RiciRap vogliamo parlare ai ragazzi con il loro linguaggio, e allo stesso tempo trasmettere il valore della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio come scatolette, bombolette, barattoli, latte, fusti e tappi corona, – afferma Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea. – L’acciaio è un materiale che si ricicla al 100% e all’infinito senza perdere le sue qualità, ma perché il sistema funzioni è fondamentale che ogni singolo cittadino faccia la propria parte. Questi progetti educativi, che passano attraverso la musica, il gioco e la creatività, e che negli anni hanno già coinvolto 600 mila studenti in tutta Italia, aiutano i più giovani a diventare cittadini consapevoli e protagonisti del cambiamento. La risposta delle scuole è stata entusiasta, e ci conferma quanto sia importante continuare a investire in strumenti didattici innovativi per diffondere la cultura della sostenibilità”.

I brani vincitori saranno incisi in una sala di registrazione professionale, mentre tutte le scuole premiate riceveranno gift card per l’acquisto di materiale didattico, a supporto del loro impegno educativo.