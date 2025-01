Liceo Artistico Basile. Sabato 1 febbraio open day

Redazionale

Sabato 1 febbraio si terrà il secondo ed ultimo Open Day del Liceo artistico Ernesto Basile: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 studenti, docenti e personale Ata accoglieranno tutti gli ospiti che avranno il piacere di visitare la scuola e saranno a disposizione delle famiglie per dare delucidazioni sugli indirizzi (grafico/pittorico, plastico/pittorico, grafica, architettura ed ambiente, design della moda, design del gioiello, Scenografia) e per far visitare i vari laboratori dotati di strumentazioni e software di ultima generazione, l’aula multisensoriale, la grande palestra e tutte le aule dotate di attrezzature multimediali all’avanguardia e caratterizzate da spazi luminosi e confortevoli.

Quest’anno l’offerta formativa si amplia ulteriormente grazie ad un indirizzo professionalizzante di nuova istituzione: “Servizi culturali e dello spettacolo” presente solo in altri due istituti della Sicilia.