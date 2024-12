Liceo Seguenza. 100 anni, infinite storie

La scuola offre diversi indirizzi di studio a Messina. Redazionale

Redazionale – Il Liceo G. Seguenza, da 100 anni presente nella città di Messina, pietra miliare nell’istruzione e formazione di intere generazioni di cittadini messinesi, offre diversi indirizzi di studio, tra cui lo Scientifico tradizionale, all’interno del quale si trovano la curvatura Biomedica, che prevede il potenziamento della Chimica e della Biologia, e la curvatura Stem, in cui si potenziano la Matematica e la Fisica.

Sono, inoltre, presenti l’indirizzo del Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate, del Liceo Linguistico con lo studio del Cinese, del Tedesco e del Francese Esabac (che consente di acquisire il doppio diploma

italiano e francese) e del Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale, unico a Messina.

Vengono confermati i molteplici progetti ed attività che la scuola attua da anni, tra i quali: certificazioni linguistiche di Inglese, Francese, Spagnolo, Cinese; stages all’estero, progetto sci sul Tarvisio, stage a Cinecittà, progetto Intercultura, viaggi di istruzione in Italia e all’estero e tanto altro.

I progetti

In quest’anno scolastico, in particolare, il Seguenza introdurrà nella propria offerta formativa anche i seguenti progetti innovativi:

Progetto L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ENTRA NELLA SCUOLA. Il Liceo Seguenza, in collaborazione con l’Università di Messina, introduce corsi pomeridiani sull’Intelligenza Artificiale, integrando laboratori interdisciplinari guidati da esperti universitari e docenti del liceo. Obiettivo: incentivare le eccellenze tra gli studenti.

Progetto PAUSA ATTIVA. Il progetto prevede brevi attività fisiche di 3-5 minuti durante le lezioni , per migliorare il benessere psicofisico degli studenti. Studi neuroscientifici dimostrano che queste pause favoriscono la concentrazione, la memoria e le capacita cognitive.

Progetto CHALLENGE. Il Liceo partecipa all'”Akademia Sant’Anna Challenge”, competizione mista di pallavolo e attività organizzative (es. marketing, finanza). L’iniziativa mira a sviluppare competenze trasversali, utili per la crescita personale e professionale degli studenti.

Progetto ERASMUSPLUS: un’occasione di crescita in contesti formativi europei. Grazie all’accreditamento Erasmusplus, il liceo organizza stage formativi in Europa, fino al 2027. Gli studenti selezionati potranno migliorare la lingua straniera e sviluppare autonomia e competenze relazionali.

Progetto LE TECNOLOGIE DEL DIGITALE PER IL CINEMA E L’ARTE A SCUOLA. Mediante il quale il Liceo Artistico introduce nuove metodologie digitali: visori VR per esperienze immersive nel cinema e laboratori artistici con progettazione e produzione 3D grazie a software avanzati, scanner e stampanti 3D finanziati dal PNRR.

Il Liceo Seguenza ha, inoltre, aderito alla Rete Nazionale dei Licei Matematici, che lavora in sinergia con Il Ministero dell’Istruzione e con l’Unione Matematica Italiana .

Grazie alla Rete, dal prossimo anno scolastico partirà un progetto sperimentale che vedrà una stretta collaborazione ed interazione tra i più prestigiosi Licei scientifici italiani e i Dipartimenti scientifico-informatici di molteplici Poli universitari italiani. Alla fine della sperimentazione, sarà istituita una nuova curvatura, denominata “Progetto Liceo Matematico”.

Gli appuntamenti

Sabato 14 gennaio e sabato 25 gennaio 2025, il Liceo Seguenza apre le porte delle due sedi per accogliere gli studenti delle scuole secondarie di I grado e le loro famiglie che vogliono conoscere la ricca offerta formativa, gli studenti, il personale e gli ambienti scolastici. La sede centrale su via S. Agostino n. 1 e la sede staccata sul Viale Regina Elena n. 1, saranno aperte nelle due giornate dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

Per informazioni: Tel. 090 673569 (sede centrale) – 090 41254 (sede staccata) – email meps03000d@istruzione.it – sito web seguenza.edu.it