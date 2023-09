Licitra e Cambria si aggiudicano i singolari dell'Open al Ct Vela Messina - Tempostretto

Assegnati anche i titoli di doppio maschile alla coppia Egitto/Ragno, mentre tra i quarta categoria vince Roberto Russo

MESSINA – Terminato il torneo Open, aperto a tutti, al Ct Vela Messina. Sui campi di viale della Liberta domenica 10 settembre le finali che hanno assegnato i titoli ad Andrea Licitra (2.4), tesserato con il Ct Ragusa, e Fabrizia Cambria, tesserata con il Ct Vela Messina. Il torneo, diretto da Tato Spatari, aveva un montepremi di 1450 euro, giudice arbitro Francesco Palano Quero che posa nell’immagine in evidenza col vincitore del tabellone maschile.

Licitra, in virtù della sua classifica 2.4 era la prima testa di serie ha avuto la meglio, in una finale tiratissima, di Gabriele Bombara, alfiere del Circoletto dei Laghi ed ex velino, con il punteggio di 6-2 4-6 6-3. In semifinale, Licitra aveva sconfitto Enrico Egitto, mentre Bombara (testa di serie numero tre del seeding) aveva superato Christian Capacci.

In campo femminile, affermazione per la giocatrice di casa, Fabrizia Cambria, che ha battuto, in finale, Vilma Giannotti. Assegnato il titolo nel doppio maschile dove hanno trionfato i giovani del Ct Vela, Enrico Egitto e Giorgio Ragno, che hanno avuto ragione in finale della coppia formata da Gabriel Francesco Brigandì e Antonino Faraone per 7-6 6-2. Gloria nel tabellone di «quarta» categoria per Roberto Russo che col punteggio di 6-2 6-1 ha battuto in finale Danilo D’Urso.

