Lido di Mortelle, se 7 anni non bastano per avere le autorizzazioni...

Nel frattempo la vecchia struttura marcisce sempre più nel degrado

MESSINA – L’acquisizione all’asta, da parte dalla Eulele srl, risale al 2017. Da allora sono trascorsi sette anni e nell’area dell’ex lido di Mortelle tutto è rimasto immutato. Anzi crescono sempre più abbandono e degrado.

Ben tre anni – ha spiegato la rappresentante della società aggiudicataria, Margherita Fedele, in Consiglio comunale – solo per “sanare le posizione pregresse e rimettere le concessioni allo stato d’origine”. E quindi solo nel 2020 la società è entrata in possesso dell’area.

Ma di anni ne sono trascorsi altri quattro e ancora non si muove foglia. Manca il via libera dall’assessorato regionale Territorio e Ambiente e non si possono fare previsioni sulla data di avvio lavori, che poi dovrebbero durare due anni.

Cos’è previsto? Demolizione e ricostruzione di un albergo a 5 stelle, con annessi lido e piscina. Un modo per rivitalizzare una zona che ha avuto i suoi fasti negli anni ‘60 e seguenti ma che ormai da tempo vive solo di ricordi.

Turismo balneare

E così, nei programmi, dovrebbe rinascere quel turismo balneare che da tempo Messina non sfrutta. Nel frattempo, come documentato dalle immagini della nostra Silvia De Domenico, lì non c’è neppure l’accesso alla spiaggia libera, limitato a una discesina più avanti tra altri due lidi che resistono.

Per rivedere il mare si dovrà attendere la demolizione del vecchio lido. E siamo certi che, come accaduto per l’ex Teatro in Fiera e gli ex Magazzini Generali, monterà tra i cittadini la sorpresa nel rivedere spazi da troppo tempo negati.

La costa tirrenica

Su gran parte della costa tirrenica comunale, 24 chilometri da Mortelle a Orto Liuzzo, il mare si vede da lontano ed è raggiungibile solo da poche stradine anguste. Per il resto tante costruzioni private, a partire da subito dopo il Pilone, col paradosso mai risolto delle barriere che impediscono l’accesso in spiaggia, dove resta solo sporcizia e non c’è neanche un lungomare. Ecco come sprecare un patrimonio prezioso…