 Ligabue a piazza Duomo fra i turisti. Il cantante si esibirà stasera a Messina

Ligabue a piazza Duomo fra i turisti. Il cantante si esibirà stasera a Messina

Silvia De Domenico

Ligabue a piazza Duomo fra i turisti. Il cantante si esibirà stasera a Messina

mercoledì 14 Ottobre 2026 - 12:50

Ha assistito allo spettacolo del Campanile delle 12

Tra i turisti che hanno affollato piazza Duomo alle 12 c’era un osservatore speciale: Luciano Ligabue. Il cantante, che si esibirà stasera alle 21 al PalaRescifina, ha voluto dedicarsi qualche minuto di relax nel centro storico della città. A mezzogiorno in punto ha assistito allo spettacolo del Campanile del Duomo di Messina.

Stasera ad accompagnare sul palco Luciano Ligabue ci saranno tutti i chitarristi che hanno suonato con lui nel corso della sua carriera, Fede Poggipollini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Mel Previte (chitarra) e Niccolò Bossini (chitarra), insieme a Luciano Luisi (tastiere), Davide Pezzin (basso) e Lenny Ligabue (batteria).

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