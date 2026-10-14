 Camera di Commercio di Messina, la misura del Mimit per le Pmi del Mezzogiorno

Camera di Commercio di Messina, la misura del Mimit per le Pmi del Mezzogiorno

Redazione

Camera di Commercio di Messina, la misura del Mimit per le Pmi del Mezzogiorno

mercoledì 14 Ottobre 2026 - 11:48

Presentata questa mattina al Palazzo camerale

«La misura ministeriale presentata oggi è estremamente importante per le imprese. Oggi, investire nelle competenze è essenziale. In un’epoca di continui cambiamenti, nella quale l’Intelligenza artificiale e la Digitalizzazione trasformano rapidamente e profondamente il mercato del lavoro, stare al passo con i tempi è fondamentale. Per questo, la formazione aziendale non è più soltanto un’opportunità, ma una necessità. Un vero e proprio asse strategico per la crescita delle persone e delle aziende». Così il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina, nell’aprire i lavori dell’evento “Sviluppo competenze, la misura del Mimit per le Pmi del Mezzogiorno”, svoltosi questa mattina al Palazzo camerale.

La misura del Ministero delle imprese e del made in Italy si rivolge alle micro, piccole e medie imprese ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Possono partecipare anche imprese che, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni, possano dimostrare la disponibilità di almeno una sede secondaria nei territori delle regioni summenzionate. L’intervento agevolativo concerne l’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente, nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.

A intervenire, sono stati Domenico Calarco per la Casa del Made in Italy di Messina; Claudio Faccini, Pid della Camera di commercio; e, in collegamento, il dirigente del Ministero, Marco Calabrò. L’incentivo per le Pmi è stato illustrato da Federica Pizzutilo, Roberto Pasetti e Laura Rossi di Invitalia (da remoto).

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