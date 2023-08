Limina, trekking rinfrescante nel torrente Ranciara VIDEO - Tempostretto

Grazie alla presenza abbondante di acqua, è possibile fare il bagno anche in piena estate

MESSINA. Nonostante la calura estiva, anche in questa stagione si può praticare esercizio fisico in luoghi aperti, dove trovare anche un po’ di refrigerio. È il caso dei boschi di montagna e dei torrenti. Molti scorrono ancora con abbondanti e fresche acque, come nel torrente Agrò, nel territorio di Limina. Partendo dalla chiesetta di San Biagio, abbiamo risalito il vallone San Filippo per circa 4 km, prima di arrivare alla cascata Ranciara, dove grazie alla presenza abbondante di acqua, è possibile fare un bagno ristoratore anche in piena estate.