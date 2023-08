"L'impegno di Giovanni Materia in Consiglio e la cittadinanza onoraria a Sabin" - Tempostretto

Calogero Centofanti ricorda l'azione a Palazzo Zanca del dirigente sanitario messinese

MESSINA – Un ricordo di Giovanni Materia, medico e dirigente sanitario messinese morto in questi giorni. A evocarne l’impegno in Consiglio comunale è l’ex collega a Palazzo Zanca Calogero Centofanti, animatore del coordinamento provinciale Movimento Nuova Presenza “Giorgio La Pira”. Scive Centofanti: “La dolorosa scomparsa del dottor Giovanni Materia suscita nel mio animo profondamente provato dall’evento, un’ondata di ricordi. La sua battaglia politica all’interno del Consiglio comunale si caratterizzava per autonomia di pensiero e di azione e attenzione ai deboli e agli ultimi”.

La cittadinanza onoraria a Sabin

Continua Centofanti: “Giovanni Materia esprimeva una tensione ideale superba, ma fortemente legata alla conquista dei diritti. È giusto anche citare la visita a Messina dello scienziato Albert Sabin, che produsse e regalò il vaccino anti-polio in Italia (morì povero) al quale su sua proposta venne conferita la cittadinanza onoraria. Un riconoscimento per avere scoperto il vaccino contro la poliomielite, che ha preservato la salute a milioni di bambini. L’esperienza di Materia nella città di Messina ha segnato una lezione di civiltà”.