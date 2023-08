È morto il messinese Giovanni Materia, medico e direttore sanitario in Lombardia - Tempostretto

Una figura conosciuta, tra sanità e impegno politico, e che aveva mantenuto un rapporto forte con la sua città

MESSINA – È morto a Messina Giovanni Materia, medico e per anni direttore sanitario in Lombardia. Impegno politico, nell’area democristiana e popolare e, soprattutto, quello da manager nel campo della sanità, hanno caratterizzato il suo percorso. Dopo il liceo al “Maurolico” e dopo aver svolto l’attività di medico nelle Isole Eolie, il salto al nord, con vari incarichi, come la direzione dell’ospedale di Desio e in Brianza.

Il sindaco di Desio ricorda Giovanni Materia

In tanti lo stanno ricordando sui social e stanno esprimendo vicinanza alla moglie, la prefetta Peg Strano. E non solo a Messina. Così si esprime su Facebook il sindaco di Desio Simone Gargiulo: “Con tristezza apprendo della scomparsa del dott. Giovanni Materia, a lungo direttore sanitario del presidio ospedaliero di Desio. Ho avuto modo di conoscerlo da volontario prima e da presidente poi della Croce rossa italiana. E lui, oltre a ricoprire con serietà il proprio ruolo, è sempre stato vicino alla nostra associazione e ai volontari tutti, partecipando con grande cordialità anche ai nostri momenti conviviali. Una brava persona, condoglianze alla famiglia”.