L’incidente a Ponte Naso, è morto il 17enne Loris Incognito

Il giovanissimo era ricoverato in Rianimazione al Policlinico di Messina. Il 20 novembre era avvenuto l'impatto fra due auto

Ancora un morto nelle strade. Non ce l’ha fatta il 17enne Loris Incognito, di Brolo, che si è spento nel pomeriggio di ieri alla Rianimazione del Policlinico di Messina. Le sue condizioni erano disperate. L’incidente era avvenuto a Ponte Naso. Incognito e un diciottenne viaggiavano, giovedì 20 novembre, a bordo di una Mini Cooper che si è scontrata con una Peugeot sulla strada provinciale 149 da Patti a Brolo.

Il diciottenne ha subito invece un delicato intervento neurochirurgico per fare fronte al profondo trauma cranico e alle fratture toraciche. Ed è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Messina. La conducente dell’altro mezzo è invece ricoverata all’ospedale Barone Romeo di Patti. Le sue condizioni sembrano meno critiche. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

Così la dirigente scolastica Maria Ricciardello: “La notizia della tragica morte di Loris, il cordoglio di tutta la comunità scolastica del Merendino, l’immagine del suo banco vuoto nell’aula in cui i suoi compagni si aggiravano smarriti e il pensiero alla sua famiglia, duramente colpita dalla perdita, rendono questo giorno il più triste tra tutti quelli trascorsi al Merendino. Non troviamo le parole per esprimere la nostra profonda tristezza, ma speriamo che la fede possa essere un conforto e una guida in questo momento di dolore. Loris, riposa in pace e continua a sorridere tra gli angeli. Il tuo ricordo rimarrà sempre vivo al Merendino“.

