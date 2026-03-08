 L'incidente a Timpazzi, la vittima è il 33enne Giorgio Pagano

Redazione

domenica 08 Marzo 2026 - 01:05

L'impatto a Messina, sulla strada statale 113 dir, con un albero. Ad avere la peggio il passeggero

MESSINA – L’auto si è schiantata contro un albero, al lato di una carreggiata. L’incidente di sabato a Timpazzi, sulla strada statale 113 dir, ha visto morire il passeggero: Giorgio Pagano, 33 anni, titolare di un bar a Massa San Giorgio.

Tanti i messaggi su Facebok. “L’intera comunità parrocchiale delle Masse – attonita e incredula – si stringe attorno alla famiglia del caro Giorgio Pagano in questo momento di dolore. Siamo certi che il Signore della vita gli spalancherà le porte del cielo. Signore, non ti chiediamo perché ce l’hai tolto, ma ti ringraziamo perché ce l’hai donato“, è il pensiero dedicato dalla parrocchia.

Indagini in corso sulla dinamica.

