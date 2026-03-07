 Violenza sulle donne, Anpit apre Ombrello rosa

Redazione

sabato 07 Marzo 2026 - 18:30

La sigla presieduta da Lidia Dimasi in rete per fornire ascolto, assistenza e supporto

Una rete nazionale di prevenzione, solidarietà e supporto a tutela dei diritti delle donne, che unisce associazioni, centri antiviolenza e istituzioni e vede nello sport uno strumento di empowerment femminile, uno spazio in cui imparare a rialzarsi, difendersi e amarsi in ogni fase della vita. Anpit Azienda Italia, con il Dipartimento “Donne d’impresa”, coordinato da Lidia Dimasi (presidente Anpit Sicilia e componente di Giunta nazionale), ha aderito al progetto “Sana e Salva, quando lo sport salva la vita”, promosso dalla Consulta nazionale Movimento Sportivo Popolare e da Salute Plus Aps. “Nessuna donna deve mai sentirsi sola”, dichiara Dimasi.

Il progetto

Il progetto è stato presentato con un evento che si è tenuto a Roma a pochi giorni dall’8 marzo, nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato. Simbolo dell’iniziativa è l’Ombrello Rosa, che verrà diffuso su tutto il territorio nazionale: nelle scuole, nei luoghi dedicati allo sport, nelle strutture ospedaliere. Sull’ombrello sono stampati i numeri SOS che possono salvare una vita, liberare una donna dalla violenza e garantire servizi gratuiti di ascolto psicologico, assistenza e supporto legale.

