Scurria: “Un viaggio nei quartieri per ascoltare la Messina reale”

Il candidato sindaco del centrodestra parte all'ascolto dei problemi della città, "rimasta ferma a parte gli slogan"

MESSINA – “Non per fare passerelle ma per un confronto con la Messina reale. Per ascoltare davvero i cittadini e costruire insieme a loro il programma per il futuro. Voglio incontrare chi vive ogni giorno i problemi della città: famiglie, giovani, anziani, commercianti, associazioni.”. Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, annuncia un “viaggio d’ascolto nei quartieri”.

Ecco il suo punto di vista: “Negli ultimi anni la nostra città ha avuto tante occasioni: finanziamenti, progetti, opportunità di sviluppo. Eppure, camminando nei quartieri, parlando con le famiglie,

con i giovani, con i commercianti, la sensazione è sempre la stessa: la città è rimasta

ferma. Strade che aspettano interventi, quartieri dimenticati, servizi che non

migliorano. Occasioni che potevano cambiare davvero il volto della città e che invece sono state

sprecate. Per questo, come candidato sindaco, ho deciso di iniziare un viaggio di

ascolto nei quartieri”.



Evidenzia Scurria, rivolgendosi ai cittadini: “Il cambiamento non si annuncia con gli slogan: si costruisce partendo dalle persone e dai quartieri. Nei prossimi giorni pubblicheremo il calendario degli incontri.

Vi invito a partecipare, a portare idee, critiche e proposte. È tempo di non sprecare più occasioni e dare finalmente alla città il futuro che merita”.

