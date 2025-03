L’incidente in Spagna, una sterzata per evitare un pedone la possibile causa

Questo il primo risultato delle indagini. In un pullman si trovavano a Barcellona studenti e prof del liceo La Farina di Messina

Indagini in corso sull’incidente a Barcellona che ha coinvolto studenti e professori del liceo classico “La Farina” di Messina. Potrebbe essere stata una sterzata improvvisa, per evitare di investire un pedone, a provocare il tamponamento tra due pullman. Due bus su cui viaggiavano i liceali messinesi e i croceristi della Costa Crociere. Il pedone avrebbe attraversato in modo imprudente la carreggiata centrale dell’Avenida Diagonal. Questa la prima valutazione della polizia urbana spagnola.

In totale, sono rimaste ferite una cinquantina di persone, di cui 4 in condizioni critiche. Tra i gravi, un 17enne italiano che si trovava sull’autobus dei croceristi. I test di alcolemia e di droghe sui due autisti sono stati negativi (fonte Ansa).

Per quanto riguarda gli studenti del “La Farina”, tre hanno riportato contusioni e ritorneranno a Messina giovedì prossimo. Trauma contusivo al ginocchio e traumi al setto nasale sono stati, per loro, la conseguenza dell’impatto.

Ieri su Tempostretto il racconto di una studentessa che si trovava nel pullman.

Immagine tratta da facebook.

Articoli correlati