L’incidente, una ragazza del liceo La Farina: “Urla e feriti all’improvviso”

La testimonianza di una studentessa del liceo di Messina. Solo contusioni per studenti e prof

“Sono ancora scioccata”. A parlare è una studentessa del liceo “La Farina di Messina”. Nella sua voce si percepisce tutta la tensione per un’esperienza che non potrà mai dimenticare. Lei fa parte della comitiva che si trovava nel pullman oggi pomeriggio, a Barcellona, in Spagna, per un viaggio d’istruzione, quando all’improvviso è avvenuto un incidente. I ragazzi e i loro professori stanno quasi tutti bene ma ci sono feriti gravi. La comitiva messinese, formata da una quarantina di persone tra alunni e docenti, non ha riportato gravi traumi. Due ragazze e un ragazzo hanno riportato delle contusioni, tra gambe e braccia, e così una professoressa. E rientreranno a Messina.

C’è chi ha parla di un possibile malore dell’autista ma, nella ricostruzione, si mette in risalto che il pullman avrebbe sbattuto con due persone a loro volta investite da un’auto. E che le due persone sarebbero finite sul parabrezza del pullman. Da qui la perdita del controllo del mezzo. Ma le indagini sono in corso.

La testimonianza della studentessa del La Farina

Ed ecco il racconto della ragazza: “Stiamo relativamente tutti bene. Quelli che hanno avuto la peggio sono stati i pedoni, l’autista e la guida (ci sono feriti gravi ma non abbiamo ancora conferme, n.d.r.). Noi, studenti e professori, non hanno abbiamo avuto esiti tragici. Con il codice verde all’ospedale, mi hanno controllato. Ho un ematoma nella spalla e nella mandibola. Niente fratture. Alcuni miei compagni hanno il naso rotto. Una ragazza ha problemi al ginocchio ma, per il resto, nulla di gravissimo”.

“Eravamo sulla Rambla, io dormivo e all’improvviso sono stata scaraventata a terra”

Continua la studentessa: “Le dinamiche non sono chiare. Si pensa che l’autista abbia avuto un malore. Eravamo sulla Rambla, la via principale, e l’autista andava piano. Ma, all’improvviso, ha investito diverse persone, alcune ora gravi. Noi crediamo che si sia sentito male. Io stavo dormendo e sono stati i miei compagni a vedere la scena e a descrivermela. Io ricordo solo le urla delle persone e il fatto che sono stata scaraventata a terra. Mi ricordo l’esatto momento in cui, sbandando, il nostro pullman è andato contro un autobus vuoto. E poi si è schiantato. Sia l’autista, sia la nostra guida sono rimasti schiacciati”.

“La mia prof era piena di sangue e c’erano tante persone a terra”

La giovanissima si sofferma per un attimo sulle emozioni che prova: “È stato scioccante. Non lo auguro a nessuno. Sono scesa dal pullman e c’era il finimondo, con la gente a terra. Una scena orribile e indescrivibile. Una nostra professoressa era piena di sangue perché le è arrivato il vetro di sopra. Tutto terrificante”.

Nel frattempo, il sindaco ha incontrato la dirigente scolastica del “La Farina”. “Ho appena sentito la preside e sto andando da lei – ha detto qualche ora fa all‘Adnkronos Federico Basile -. La ricostruzione dell’incidente al momento non è chiara, ma il dato importante è che i ragazzi stanno tutti bene. Hanno solo lievi contusioni, nulla di allarmante. Da quanto mi è stato riferito, invece, l’autista e la guida, entrambi del tour operator locale che aveva organizzato la gita, sono in condizioni più gravi”.