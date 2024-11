L’incidente sul viale Italia, il 98enne è in Ortopedia al Policlinico

Dopo l'investimento, il ricovero in ospedale a Messina

MESSINA – Non è in pericolo di vita ma l’attenzione è massima al Policlinico di Messina. Si tratta in ogni caso di un 98enne. Un politrauma, con ricovero al reparto di Ortopedia, è il risultato dell’incidente di stamattina sul viale Italia. L’uomo è stato investito da una Yaris. E il politrauma, che comporta il danneggiamento di più organi, rappresenta sempre un campanello d’allarme da parte dei sanitari.

La macchina è finita poi su una Fiesta posteggiata.