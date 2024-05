L’INTERVISTA Salvini: “I cantieri del ponte entro l’anno, Messina cambierà in meglio” VIDEO

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti alla nave "Dattilo": "Una soluzione ecologica che sarà una rivoluzione assieme alle opere collegate"

di Carmelo Caspanello e Marco Olivieri

MESSINA – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è giunto a Messina per presentare una visione ambiziosa e innovativa per il futuro della Sicilia e dell’Italia intera. A bordo della nave “Dattilo”, in un assolato punto stampa, Salvini ha illustrato dettagliatamente i progetti che segneranno una “rivoluzione per la Sicilia e Messina”, promettendo che entro l’anno partiranno i cantieri per il tanto discusso ponte sullo Stretto di Messina.

Investimenti senza precedenti per la Sicilia. Salvini ha sottolineato l’importanza degli investimenti infrastrutturali, affermando che “mai, dal secondo dopoguerra, in Sicilia c’erano stati tanti investimenti” La costruzione del ponte sullo Stretto è vista come il fulcro di un vasto programma di opere che mira a modernizzare la regione, migliorare la connettività e stimolare lo sviluppo economico. “Il ponte sullo Stretto? Entro l’anno partiranno i cantieri. Una soluzione ecologica che cambierà in meglio Messina,” ha dichiarato il ministro. Salvini ha enfatizzato che questo progetto non solo rivoluzionerà il trasporto, ma avrà anche un impatto positivo sull’ambiente, riducendo l’inquinamento causato dai traghetti che attualmente attraversano lo Stretto.

Il Ponte sullo Stretto: velocità, sicurezza e innovazione. Secondo Salvini, l’inizio dei lavori per il ponte nel 2024 rappresenterà un cambiamento radicale per la Sicilia e la Calabria. “Il mio obiettivo è, dopo 50 anni di chiacchiere e promesse non mantenute, aprire i cantieri entro l’anno. Nel 2024 il ponte significa velocità, sicurezza, tanto lavoro, tanto risparmio e qualità ambientale,” ha detto Salvini. Ha poi aggiunto che il ponte non solo faciliterà il trasporto di treni, auto, moto e camion, ma creerà anche nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico per le imprese e la manodopera italiana.

Rispondere alle preoccupazioni dei cittadini. Salvini ha affrontato le preoccupazioni riguardanti l’impatto del progetto sulle comunità locali, garantendo che tutte le persone coinvolte saranno adeguatamente compensate. “Tutti verranno compensati adeguatamente e Messina varrà molto di più e sarà agli occhi del mondo,” ha assicurato. Ha poi menzionato l’importanza di considerare il punto di vista dei pendolari che quotidianamente attraversano lo Stretto, evidenziando come il ponte migliorerà significativamente la loro qualità della vita.

Una Visione Completa per la Sicilia. Non solo il ponte sullo Stretto, ma un intero ecosistema di infrastrutture moderne è previsto per la Sicilia. “Non c’è solo il ponte, ci sono fermate della metropolitana, nuovi parchi, nuove scuole, aree verdi, impianti sportivi,” ha detto Salvini. Ha sottolineato come la progettazione coinvolgerà alcuni dei maggiori architetti mondiali, con l’obiettivo di trasformare radicalmente il paesaggio siciliano.

Un futuro sostenibile e competitivo. Il tema dell’evento “L’Italia dei Sì 2023-2032 – progetti e grandi opere in Italia” riflette un approccio ottimista e propositivo verso il futuro. Salvini ha ribadito che l’importanza del progetto non risiede solo nel ponte stesso, ma anche nelle opere collegate come l’alta velocità ferroviaria, le nuove autostrade e i lavori sui porti e aeroporti. “Stiamo investendo sulla terra siciliana una quantità di denari che non penso abbiano precedenti dal dopoguerra ad oggi,” ha affermato il ministro.

Cosa dire alle persone che sono preoccupate di perdere la casa? “Come in ogni intervento – la risposta del ministro – l’alta velocità fra Salerno e Reggio Calabria, le nuove autostrade ovviamente tutti verranno compensati adeguatamente e Messina varrà molto di più e sarà agli occhi del mondo. Perché ho visto la collega amica Schlein che ha preso il traghetto qualche sera fa dicendo che è bello andare in traghetto, spendere soldi, lo dice chi ci viene una volta all’anno. I pendolari che tutti i giorni da Sicilia a Calabria, gli studenti, i medici, i malati, gli avvocati, i lavoratrici, i lavoratori che magari in estate ci mettono due, tre, quattro ore ad attraversare questi tre chilometri non lo ritengono così bello.



Quindi tutti verranno adeguatamente indennizzati e poi io penso che per Sicilia, Calabria ma anche tutta Italia sarà un mondo diverso. Io ricordo che non c’è solo il ponte, ci sono fermate della metropolitana, a Messina ci sono nuovi parchi, nuove scuole, aree verdi, impianti sportivi, i maggiori architetti mondiali sulle cui risponde a disegnare lo stretto del futuro. Quindi – prosegue Salvini – non vedo l’ora che gli operai comincino a fare il loro lavoro. Il Comune di Messina ha una specie di preoccupazione per le città che saranno stravolte. Io sto visitando cantieri ovunque, per fare le nuove metropolitane a Milano, a Roma, a Torino, a Napoli, ovviamente apri dei cantieri, ovviamente per un po’ di tempo crei dei disagi, ma poi le città cambiano volto. Lo stretto sarà straordinario, sarà più pulito, si perderà meno tempo, meno soldi, meno vita e quindi io sono convinto che la stragrande maggioranza dei siciliani e dei calabresi non veda l’ora”.

A chi chiede valutazioni tecniche e se non teme la valutazione di impatto ambientale, Salvini ribatte: “Ci stanno lavorando centinaia di ingegneri, non solo italiani, ci sono professionisti spagnoli, italiani, giapponesi, americani, insomma si fanno ponti avveneristici straordinari in tutto il mondo e ora che anche l’Italia dimostra che i nostri ingegneri sono assolutamente all’altezza, poi il ponte non lo fanno i politici, lo fanno i geologi, gli architetti, gli ingegneri, gli operai e quindi è fatto per durare e per servire, non per perdurare”.

Non manca la domanda e la risposta sulle Europee e sul risultato della Lega: “Mi aspetto un bellissimo risultato a livello nazionale, in crescita rispetto alle politiche e in Sicilia in particolare perché trovo nelle piazze tantissime persone che non avrebbero mai pensato non solo di votare ma di ascoltare la Lega. Però vedono che siamo gente che mantiene la parola e quindi avere 1500 persone ieri sera a parlare non solo di ponte, di università, di futuro, di lavoro, di bellezza con la Lega a Messina qualche anno fa sarebbe stato impensabile”.

Un Impegno per la trasformazione. Salvini ha concluso il suo intervento con un forte impegno verso la realizzazione di questi progetti, promettendo che entro l’anno saranno soddisfatte tutte le condizioni ambientali per l’inizio dei lavori: “Io cerco di spingere poi gli ingegneri fanno gli ingegneri, i tecnici fanno i tecnici, quando ci saranno tutte le condizioni ambientali per partire il mio auspicio, il mio impegno è che sia entro l’anno”.

