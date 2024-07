Lions Club S. Teresa, Sandra Crisafulli è la nuova presidente

Nella serata del passaggio di consegne, sono stati assegnati alcuni importanti riconoscimenti ed è stato presentato il nuovo direttivo

S. ALESSIO – Il Lions Club di S. Teresa ha celebrato a Sant’Alessio Siculo la XX Charter Night, arricchita dai riconoscimenti conferiti ai soci e culminata con il passaggio della campana da Roberto Crisafulli alla neo presidente Sandra Margherita Crisafulli, avvocato di Nizza. Il traguardo dei venti anni di attività, è stato documentato da un emozionante video che ne ha percorso la storia. Consegnati i premi chevron ai soci di lunga militanza: Santi Trimarchi, Cecilia Marino, Cettina Marino, Giuseppe Marino, Mariano Marino, Leonardo Racco e Letterio Interdonato. Merito d’orgoglio l’assegnazione internazionale di una targa e un distintivo del “Melvin Jones Fellow” a Carmela Maria Lipari, e l’assegnazione della “pin di Membership” al presidente Roberto Crisafulli per particolari meriti lionistici. La serata ha visto pure l’entrata di due nuovi soci: Serena Barra e Salvatore Bucalo, ambedue professionisti di S. Teresa.

Il passaggio di consegne e il nuovo direttivo

Il presidente uscente con un appassionato discorso, ha ripercorso le attività realizzate durante il suo mandato e ha voluto ringraziare sentitamente i soci per il sostegno ricevuto. Con lo scambio dello spillino è avvenuto il passaggio ufficiale di presidenza per l’anno sociale 2024-25. La neo presidente Sandra Crisafulli, nel discorso di insediamento, ha espresso la sua profonda gratitudine ai soci per la fiducia accordata e ha sottolineato l’impegno del Club nel continuare a svolgere con dedizione le proprie attività di service sul territorio, sempre nel rispetto dei valori lionistici. Ha inoltre presentato il nuovo direttivo formato da: Salvatore Parlato, 1° vicepresidente; Santina Intersimone, 2° vice presidente: Carmela Maria Lipari, segretario; Agostina La Torre, tesoriere; Onofrio Chillemi, comitato soci; Roberto Crisafulli, coordinatore LCIF; Andrea Donsì, comitato service; Massimo Caminiti, comitato marketing; Leonardo Racco, comitato programmazione; Mariagiovanna Romolo, cerimoniere.