Lipari, Milazzo e Barcellona manifestano per il diritto alla sanità

Con la nascita del “Comitato per la salute” si manifesta per chiedere il diritto alla sanità nei Comuni di Lipari, Milazzo e Barcellona

LIPARI – Una giornata dedicata alla sanità e alla rivendicazione del diritto alla salute, nei Comuni di Lipari, Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. Lo scorso 7 aprile tre manifestazioni collaterali nei tre Comuni del messinese, nel corso dei quali si è chiesto il potenziamento degli ospedali e dei servizi forniti al cittadino.

A Lipari sono stati diversi i partecipanti al corteo di protesta, organizzato dal Coordinamento Eolie Sanità, che si è fermato dinanzi all’ospedale. Tra le principali richieste, il potenziamento dei presidi di continuità, del percorso parto e del punto nascita. Presente anche l’assessore alla sanità di Lipari, Cristina Roccella, che ha voluto sottolineare l’impegno dell’amministrazione in tal senso.

Adesso si attende il prossimo appuntamento, fissato per il 13 aprile presso la saletta delle lettere a Lipari. Anche in questo caso si manifesterà per chiedere il diritto alla salute e il potenziamento del servizio ospedaliero.