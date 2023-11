Lipari. Sequestrati sistemi di ormeggio abusivi per noleggio barche - Tempostretto

Affittavano unità da diporto senza concessione marittima

La Guardia Costiera di Lipari ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice del Tribunale di Barcellona a carico di nove legali rappresenti di altrettante società, di diversi sistemi di ormeggio a Marina Corta.

Esercitavano l’attività di locazione e noleggio unità da diporto, in assenza di specifica concessione demaniale marittima e di provvedimento autorizzativo temporaneo per il mantenimento di un campo boe. Occupavano abusivamente il pubblico Demanio Marittimo, mediante la messa in opera di sistemi di ormeggio, arrecando, inoltre, pericolo per la sicurezza della navigazione.

Sul fondale marino c’erano blocchi di cemento armato, sommersi nel sedimento sabbioso o adagiati sullo stesso fondo, catenarie, cime e boe.