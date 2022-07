Ospedale Lipari: si cercando specializzati e specializzandi, i dettagli

Si cerca personale medico per l'ospedale di Lipari. Ad annunciarlo è l'assessore regionale Ruggero Razza, che si rivolge anche agli specializzandi

LIPARI – Poco personale medico alle isole Eolie, presso l’ospedale di Lipari. Una situazione che si protrae ormai da tempo e per la quale si è tentato, più volte, di trovare una soluzione. Adesso, dopo diversi tentativi infruttuosi, parte una vera e propria chiamata alle armi.

Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza, che spiega come lo scorso 28 giugno sia stato pubblicato un avviso straordinario dall’Asp di Messina su disposizione del governo regionale.

Si cercando specializzati e specializzandi in diversi settori

Si tratta di una manifestazione d’interessi per l’affidamento di incarichi professionali, con lo scopo di colmare la carenza di organico. L’avviso si rivolge ai medici e agli studenti in medicina all’ultimo anno di specializzazione, nello specifico si cercando specializzati e specializzandi in Cardiologia, Ortopedia e traumatologia, Pediatria, Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza (Pronto soccorso), Ostetricia e ginecologia.

L’incarico sarà temporaneo, come spiegato dallo stesso Razza che commenta: «Ancora una volta testimoniamo come per il governo regionale la Sanità sulle isole minori sia una priorità. Dovrebbe essere a tutti noto che in Italia mancano oltre 60mila medici, che le carenze di professionisti le pagano le aree più deboli e che su questi aspetti non esiste alcuna competenza regionale. Noi possiamo mettere a disposizione risorse, cercare personale, garantire il più possibile i servizi e rendere attrattivo il lavoro nelle zone disagiate. Spero che questo ulteriore sforzo consenta una maggiore copertura delle posizioni in organico vacanti e faccio appello a tutti i professionisti che amano le Eolie, di ogni parte d’Italia, affinché rispondano all’avviso anche se per un periodo ristretto».

Per aderire basterà recarsi presso il sito dell’Asp Messina, alla sezione “concorsi” e poi aprire la pagina dedicata alle procedure online. Le domande potranno essere presentate entro il 24 settembre 2022.