L'isola non c'è più (fino a venerdì): torna chi si ferma a bordo strada e c'è chi cammina al centro - Tempostretto

Ecco cos'abbiamo visto in poche ore: da chi si ferma, anche per poco, e viene rimproverato dalla polizia municipale, a chi non lo sa e cammina in strada

MESSINA – Automobilisti timidi che non sanno se girare da via Maddalena sul viale San Martino. Altri più spavaldi, tornati a sfrecciare di fronte ai negozi per poi fermarsi, anche per pochi minuti, davanti a tabacchini, farmacie, banche e attività varie. Poi c’è chi non ha ancora compreso che l’isola non c’è più e cammina in mezzo alla strada, come una mamma con la figlia nel passeggino, che in compagnia della nonna si godevano una passeggiata dove, però, rischiavano la propria stessa sicurezza (o di essere rimbrottate da qualche cittadino al volante di fretta).

L’isola riapre

Quella di oggi è stata una mattinata particolare per il Viale San Martino, con il ritorno effettivo a una situazione che ormai non si viveva da mesi: l’apertura al traffico. Sarà così fino a fine giugno, dal lunedì alle 20.30 di ogni venerdì, con buona pace dell’isola pedonale, a cui non tutti si erano abituati, ma qualcuno forse sì. E mentre sui social i due fronti, pro e contro, continuano a scontrarsi a suon di motivazioni, quello che abbiamo visto è un mezzo ritorno al passato.

I commercianti non parlano, i turisti passeggiano

A esultare sono alcuni commercianti, che però non hanno voluto rilasciare dichiarazioni in attesa dell’incontro con il sindaco Federico Basile che dovrebbe avvenire domani, 10 maggio, nel primo pomeriggio. L’esperimento è partito così con una Messina “piena” di polizia municipale. Gli agenti del comandante Blasco hanno presidiato tutto il viale, proprio per evitare che si formassero code a bordo strada, dove in realtà non si può sostare. I turisti della Msc, circa 7 mila, hanno camminato lungo i marciapiedi, anche incuriositi dalla presenza delle forze dell’ordine, senza sapere che fino a pochi giorni fa avrebbero passeggiato in un contesto diverso.

Le strade laterali chiuse

Cosa resta dell’isola? Le strade laterali chiuse. E anche qui, un’anomalia: i parcheggi “su un lato” sono diventati parcheggi su entrambi i lati e anche al centro, a ridosso dei dissuasori che chiudono l’accesso al Viale. Gli effetti? Tutti da vedere. Alcuni commercianti sono pronti a dialogare con il primo cittadino per capire cosa succederà da qui in avanti. I cittadini, intanto, commentano, anche per strada, tra chi non si spiega perché questo passo indietro e chi, invece, ne è felice e chiede “ma a chi la chiudevano a fare?”

