Liste d’attesa al Policlinico di Messina: richiamati tutti i pazienti 2023 per risonanza e tac

In 15 giorni richiamati 1000 pazienti per visite ambulatoriali; eseguiti 52 interventi chirurgici in più

MESSINA – L’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” di Messina prosegue con il piano di abbattimento delle liste d’attesa. Negli ultimi 15 giorni sono stati richiamati 1.000 pazienti per visite ambulatoriali, corrispondenti a circa il 15% delle prestazioni che dovevano essere eseguite nel 2023. Le diverse unità operative hanno dedicato personale alle attività di re-call, e si procede a contattare quotidianamente i pazienti per smaltire la lista di attesa residua, pari a circa l’85%.

Per quanto riguarda l’area radiologica, tutti i pazienti con esame di risonanza magnetica e Tac del 2023 sono già stati contattati, e si sta procedendo con la lista del 2024. È importante sottolineare che 216 persone hanno preferito mantenere la data originaria dell’esame, pur avendo la possibilità di anticiparlo. In ambito chirurgico, su 2.312 interventi previsti nel 2023, 213 pazienti sono già stati ricoverati e di questi 52 sono stati operati nell’ambito del piano di abbattimento delle liste d’attesa. 650 pazienti hanno rinunciato all’intervento, mentre 1.449 sono in programmazione per l’operazione.

Le attività di recupero considerano il tempo trascorso dalla prenotazione, le classi di priorità clinica e, in particolare per gli interventi chirurgici, l’elevato indice di disdetta. Il piano prevede slot aggiuntivi sia durante la settimana che nel fine settimana. Come disposto dall’assessorato della Salute della Regione siciliana, il personale medico e sanitario aderente al piano di abbattimento liste d’attesa sta lavorando in attività extraistituzionale con prestazioni aggiuntive separatamente rendicontate.

“Abbiamo organizzato incontri con i direttori dei dipartimenti – afferma la rettrice Giovanna Spatari – per condividere la strategia per ridurre i tempi di attesa. Si tratta di un tema complesso, con diverse variabili in gioco, ma stiamo lavorando per ottimizzare le modalità di lavoro e migliorare l’organizzazione complessiva”. “Nei primi 15 giorni di attuazione del piano – spiega il manager dell’Azienda ospedaliera, Giorgio Giulio Santonocito – abbiamo ottenuto risultati incoraggianti che ci fanno sperare di poter recuperare in tempi brevi la maggior parte delle prestazioni ancora da erogare del 2023. Il tema delle liste d’attesa è complesso e stiamo lavorando anche per migliorare alcuni aspetti organizzativi interni che, in ambito ospedaliero, possono favorire processi più snelli, specie in area chirurgica, per accelerare le procedure di ricovero e l’esecuzione degli interventi”.