Polizia municipale a Messina, Basile accoglie i 100 nuovi agenti “in servizio da aprile”

Oggi l'incontro a Palazzo Zanca con il sindaco e il dg Puccio. Polemica la consigliera Centofanti: "La stranezza di una convocazione a ridosso delle elezioni"

MESSINA – “Nel Salone delle Bandiere il benvenuto istituzionale e le comunicazioni operative in vista dell’immissione in servizio prevista per il 1° aprile 2026” dei nuovi poliziotti municipali. Il sindaco Federico Basile e il direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, hanno accolto oggi pomeriggio, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, i primi 100 idonei in posizione utile nella graduatoria definitiva della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 100 posti a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori. “L’incontro è stato convocato per fornire tutte le comunicazioni relative alle procedure operative finalizzate all’assunzione in servizio, illustrando tempi, adempimenti e modalità organizzative che accompagneranno l’ingresso dei nuovi agenti all’interno del Corpo di Polizia municipale”, fa sapere l’amministrazione comunale.

Il direttore generale Puccio ha sottolineato l’importanza del momento: “È un incontro al quale tenevamo particolarmente, anche per conoscerci personalmente. Questo concorso rappresenta un passaggio significativo per il Comune di Messina e rientra in una più ampia strategia di programmazione del fabbisogno del personale, resa possibile grazie alla pianificazione finanziaria e amministrativa dell’Ente. L’ingresso dei nuovi agenti consentirà di consolidare l’assetto organizzativo e di rispondere in modo più efficace alle esigenze della città”.

“La città ha bisogno di voi, presumibilmente l’immissione in servizio dal primo aprile”

Il direttore generale ha quindi aggiunto: “Siamo soddisfatti di essere giunti a conclusione di un percorso che ha richiesto un notevole impegno di risorse economiche e di personale. La graduatoria resterà aperta per tre anni ed è prevista anche l’assunzione di ulteriori agenti a tempo determinato. Adesso saranno avviati gli adempimenti propedeutici all’assunzione, tra cui le visite mediche. Presumibilmente il 1° aprile avverrà l’immissione in servizio. Abbiamo voluto condividere con voi questo ultimo passaggio prima dell’avvio del vostro percorso lavorativo all’interno dell’ente. La città di Messina ha realmente bisogno di voi”.

“Un piano assunzioni che ha trasformato la macchina amministrativa a Palazzo Zanca”

Il sindaco Basile ha proseguito: “Voi siete la vera novità per il Comune, insieme agli altri 340 dipendenti assunti nell’ambito del piano di rafforzamento dell’organico: un risultato straordinario per la macchina amministrativa. Messina non vedeva concorsi di questa portata dagli anni ’90. Dal 2022 abbiamo avviato un piano di assunzioni strutturato che oggi ci consente di immettere in servizio 100 unità a tempo indeterminato e ulteriori risorse a tempo determinato. Quando prenderete servizio sarà per voi un traguardo importante, ma anche un cambio di vita. Mi auguro che possiate vivere questo passaggio con consapevolezza e senso di responsabilità. Avrete la possibilità di incidere concretamente sulla città, rappresentando un tassello fondamentale per il futuro della Polizia municipale. Il vostro ruolo non riguarda soltanto la viabilità o il traffico, ma tutto ciò che attiene alla sicurezza, alla prevenzione e alla tutela della comunità. Siete parte del futuro di Messina, chiamati a svolgere un servizio non per il singolo, ma per l’intera collettività”.

Il primo cittadino ha concluso ribadendo che “investire sulle risorse umane significa investire sulla sicurezza e sulla qualità dei servizi resi alla comunità, e augurando un in bocca al lupo”.

Centofanti: “Corsa all’ultimo voto”

Polemica sull’incontro la consigliera di Prima l’Italia Amalia Centofanti: “Una corsa all’ultimo voto che passa anche attraverso uno dei beni più preziosi: il lavoro. È il Consiglio comunale che effettivamente ha ritardato l’azione amministrativa di Basile o è l’amministrazione stessa che non è stata in grado, attraverso il personale e gli strumenti che ha a disposizione, di portarla avanti celermente così come si è verificato per questa procedura selettiva? Anche se la caccia al consenso è ufficialmente aperta speculare sul bisogno delle persone è inaccettabile”.

“Le prove del concorso per l’assunzione nel Corpo della Polizia Municipale sono state effettuate tra 2024 e il 2025”. Secondo la consigliera Centofanti, “l’anomalia riguarda la graduatoria, pubblicata solo a febbraio 2026. Sul banco degli imputati, i ritardi di burocrazia e amministrazione e la stranezza di una convocazione dei 100 idonei da parte di un sindaco uscente e ricandidato a ridosso delle elezioni”.

