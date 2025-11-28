 Liste d'attesa, una risonanza da fare "in tempi brevi" fissata tra dieci mesi

Redazione

Liste d’attesa, una risonanza da fare “in tempi brevi” fissata tra dieci mesi

venerdì 28 Novembre 2025 - 12:00

La segnalazione di una cittadina messinese: "Ho rifiutato l'esame in provincia e l'altra data disponibile, al Policlinico, è nel 2027"

MESSINA – Ancora una segnalazione WhatsApp al 366.8726275 sul tema delle liste d’attesa. Scrive una cittadina messinese: “Soffro d’endometriosi profonda e devo fare una risonanza all’intestino con e senza mezzo di contrasto. A causa di forti dolori si è resa necessaria la prescrizione di una risonanza magnetica all’addome e pelvica. E la mia dottoressa, nell’impegnativa, aveva raccomandato tempi brevi ma, telefonando al Cup, la prima data utile è risultata nel settembre 2026 a Santa Teresa di Riva. Ho rifiutato perché vorrei farla al Policlinico e perché la data era lontana. Soffro d’asma e ho bisogno, quando farò l’esame, di una struttura ospedaliera di supporto. Allora ho chiesto al Centro unico prenotazioni di fissare l’esame al Policlinico di Messina? Il risultato? il 26 agosto 2027. Alla faccia dei tempi brevi…”.

