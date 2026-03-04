 Policlinico di Messina, Iacolino è il nuovo direttore generale

Redazione

mercoledì 04 Marzo 2026 - 08:00

La Commissione Ars ratifica la nomina che aveva creato molte tensioni nel centro destra

Messina – Adesso è ufficiale: Salvatore Iacolino è il nuovo direttore generale del Policlinico Gaetano Martino di Messina. La commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana ha ratificato la nomina indicata dalla Giunta a fine gennaio.

Una nomina “faticosa”

Una ratifica tutt’altro che scontata, che ha creato non poche divisioni all’interno del centrodestra. Hanno votato a favore della nomina di Iacolino, all’interno della Commissione: il messinese Giuseppe Laccoto (Lega), Ignazio Abbate (Dc), Giuseppe Zitelli,Marco Intravaia e Stefano Pellegrino (questi ultimi di Fi). Hanno votato contro Michele Catanzaro e Mario Giambona (Pd), Lidia Adorno (M5s), Giuseppe Lombardo (Sud chiama Nord).

Dalla Regione al Policlinico

Iacolino è dirigente generale del dipartimento regionale Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute ed è stato commissario straordinario del Policlinico di Palermo. Schifani aveva tentato di prorogare l’incarico ma le opposizioni, anche interne, hanno portato al “trasferimento” a Messina.

