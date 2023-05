L'istituto nautico “Caio Duilio” sarà protagonista al Summit sull'Economia del Mare - Tempostretto

Attraverso un video, che sarà proiettato a Gaeta in occasione del summit nazionale, sarà presentato l'istituto nautico

MESSINA – Il nautico “Caio Duilio” sarà protagonista, su iniziativa della dottoressa Sabrina Assenzio, Presidente Terziario Donne Confcommercio Messina, al “2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare” che si terrà a Gaeta dal 25 al 27 maggio 2023.

Il summit nazionale sull’economia del mare è uno degli eventi di carattere nazionale che vede riuniti attori privati e pubblici che operano nel settore del mare nessuno escluso. Anche Messina sarà presente, attraverso filmati di donne che hanno saputo, attraverso il mare, creare imprenditoria.

Attraverso un video, che sarà proiettato in occasione del summit, la dottoressa Daniela Pistorino ha illustrato cosa è il l’istituto nautico, una scuola proiettata al futuro guardando anche al passato. Logistica, pesca, costruzione, navigazione e ambiente i settori interessati, con l’obiettivo di far tornare l’Italia ma soprattutto Messina e la Sicilia, protagonisti al centro del Mediterraneo, al fine di sviluppare un’economia blu ancora più sostenibile. I luoghi, la terra e il mare esprimono un significato profondo in questo momento storico di cambiamento.

