 L'Istituto paritario Modica: 90 anni di storia, formazione e futuro

Redazionale

lunedì 01 Settembre 2025 - 07:00

Redazionale. 1935-2025: una scuola nel cuore di Messina

Redazionale – Nel cuore di Messina, l’Istituto Paritario Modica celebra un traguardo straordinario: 90 anni di attività educativa, dal lontano 1935 ad oggi. Un punto di riferimento storico per generazioni di famiglie messinesi, che hanno scelto questa istituzione per la serietà, la qualità dell’insegnamento e l’attenzione alla persona.

Suola Modica
Scuola Modica
Suola Modica, logo
Suola Modica


Fondata come scuola paritaria elementare, l’istituto ha saputo evolversi con i tempi, mantenendo solide radici nei valori dell’educazione e della cultura.
Nel 2013 ha ampliato la propria offerta formativa con l’introduzione del Liceo Linguistico, grazie alla sinergia con la British School Messina, aprendo così le porte a un respiro ancora più internazionale e moderno.
Un ambiente dinamico, attento alle sfide della contemporaneità, che affianca allo studio delle lingue straniere (inglese, francese, e spagnolo ) attività extracurriculari, viaggi studio e certificazioni linguistiche di alto livello.
La prestigiosa sede di Via Primo Settembre, 119 è simbolo di continuità e innovazione, dove tradizione e futuro si incontrano ogni giorno tra i banchi di scuola.

