Lite di Santa Teresa Riva, Gianluca lotta ancora per la vita - Tempostretto

E' in rianimazione dopo un lungo intervento. Ore decisive per le sue sorti

MESSINA – L’intervento per ridurre l’emorragia cerebrale è durato sei ore. Ora Gianluca Trimarchi si trova nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina, in lieve miglioramento ma pur sempre in pericolo. Le ore post intervento sono quelle decisive.

Gianluca lavora come cameriere in un locale di Roccalumera e gioca a calcio come portiere in prima categoria, tanto da essere soprannominato “Pagliuca”. Ha subìto anche la frattura di uno zigomo e di una mascella e lo sfondamento di un timpano.

I carabinieri di Taormina stanno indagando sulle responsabilità del 30enne messinese Francesco Saporito che, dopo l’episodio, si è giustificato sul proprio profilo Facebook, poi chiuso, dicendo di aver reagito ad un’aggressione, così come anche riferito ai militari dell’Arma. Al vaglio le testimonianze dei presenti e le immagini della videosorveglianza.