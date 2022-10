"L'iter per le assunzioni di Messinaservizi procede, nessun nodo da sciogliere" - Tempostretto

La presidente Interdonato replica al consigliere Libero Gioveni

“Dalle assunzioni Messinaservizi nessun nodo da sciogliere, l’iter sta proseguendo normalmente. Non si facciano speculazioni”. Mariagrazia Interdonato (nella foto), presidente di Messinaservizi, replica alle osservazioni del consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia.

Ecco la nota della presidente: “Nessun nodo da sciogliere sulla procedura del bando per le assunzioni a Messinaservizi: si sta solo proseguendo normalmente l’iter di verifica sulle domande pervenute. Questo iter ricordiamo é iniziato prima che si sapessero i tempi per la campagna elettorale regionale e dunque, non c’è mai stata nessuna speculazione da parte nostra su queste assunzioni e non ci sarà mai. Ci piace ricordare che oggi Messina Servizi è la società che ha permesso alla città di raggiungere oltre il 55% di raccolta differenziata e che oltre ad essere un modello a cui l’intera Sicilia guarda, ha avviato sempre tramite avvisi pubblici già 147 assunzioni e con quest’ultimo avviso saranno avviate altre 100 assunzioni. Da quanto tempo in città non si assisteva a cosi tante stabilizzazioni attraverso l’utilizzo di avvisi pubblici?”.

Le fasi del procedimento

“Va precisato – evidenzia Interdonato – come d’altronde già fatto, che la prima fase era l’atto di interpello e ha riguardato coloro che risultano iscritti nelle liste di cui all’art 24 della legge 20/2016. Appena conclusa questa prima fase, si è immediatamente proceduto ad una verifica delle domande. In seguito abbiamo poi chiesto la nomina dei componenti della commissione sia all’Ordine degli avvocati, che a quello degli Architetti e al Comune di Messina, come previsto dalla procedura art. 17 del vigente regolamento sul personale della Messinaservizi. Aspettiamo che la commissione faccia il proprio lavoro per poi procedere celermente alla pubblicazione del secondo bando aperto a tutti”.

“Per quel che concerne lo stumento della long list – aggiunge la presidente – si deve sottolineare che l’utilizzo di quest’ultima è già stato previsto nel regolamento approvato dall’assemblea dei soci di Messinaservizi l’1 agosto del 2022. Quindi in futuro si realizzerà questa long list e, in in caso di necessità, si attingerà da questa lista. Ma anche sulla long list si dovrà pubblicare un avviso pubblico con i criteri di selezione specifici conformi alle esigenze della società e su questo siamo già a lavoro. Voglio inoltre ribadire che le prossime assunzioni riguarderanno per la maggior parte dei profili la cura del verde”.

“I percorsi nuovi dell’abitare”

Osserva ancora Interdonato: “Sull’importante progetto che riguarda i “percorsi nuovi di accompagnamento all’abitare”, voglio confermare che come società abbiamo sempre condiviso il progetto sia con la precedente amministrazione, che con tutte le parti in causa, proprio per il suo ampio risvolto di inclusione sociale. Il progetto si rivolge a persone che hanno vissuto in zone di risanamento e in situazioni di difficoltà, in modo che possono diventare protagonisti del proprio futuro anche grazie a un’adeguata formazione dal punto di vista professionale. Siamo sicuri e fiduciosi che l’amministrazione Basile, con la quale ci interfacciamo ogni giorno, che è molto sensibile a questo tema, si stia prodigando per seguire con attenzione il percorso delle persone che hanno intrapreso questo progetto”.

