Messina Servizi, Lombardo si dimette e annuncia 100 assunzioni - Tempostretto

MESSINA – Giuseppe Lombardo annuncia le sue dimissioni dalla carica di Messina Servizi per candidarsi al fianco di Cateno De Luca alle regionali e forse alle politiche. Ma, prima di congedarsi dalla guida della società in house Messina Servizi Bene Comune, annuncia un bando con cento assunzioni. Con Lombardo, nel Salone delle bandiere di Palazzo Zanca, partecipano alla conferenza stampa il sindaco Federico Basile, l’assessora con delega ai rapporti con Messina Servizi Dafne Musolino e la consigliera della società e appena nominata vicepresidente, facente funzioni di presidente in questo periodo, Maria Grazia Interdonato.

“Messina Servizi un’eccellenza nazionale” per Basile

Ha messo in risalto Lombardo: “Abbiamo atteso la fine delle elezioni e ora il bando sarà pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale. Come ultimo atto del Consiglio di amministrazione, presieduto dal sottoscritto, ieri è stata approvata la nuova procedura di dotazione organica. Verranno assunti, tutti con contratto di apprendistato ed età dai 18 ai 29 anni, 55 operatori per quanto riguarda la manutenzione del verde; 5 operatori per servizi di disinfestazione e derattizzazione; 10 operatori per servizi di imballaggio rifiuti all’impianto di selezione di Pace. Per le altre assunzioni, non con l’apprendistato, l’età richiesta è dai 18 ai 40 anni e riguardano 24 operatori per potenziare lo spazzamento dei rifiuti. In più, sono previste sei figure per istituire un ufficio tecnico. Un ufficio, con sei figure tecniche, che si occupi del settore del contratto aggiuntivo e del verde pubblico. E questo renderà il tutto, come lavoro, più agevole senza sovraccaricare il personale”.

Sia il sindaco sia l’assessora Musolino hanno ringraziato per il lavoro svolto il presidente dimissionario. In particolare, un Basile un po’ più polemico rispetto ai suoi standard ha sottolineato che il “piano di assunzioni non era elettorale, non faceva parte delle classiche promesse come qualche avversario insinuava. E oggi Messina Servizi è un’eccellenza nazionale. A questo si aggiunge il programma di assunzioni in ambito comunale che annuncerò presto. Comune e partecipate hanno visto un’inversione di tendenza in questi tre anni e mezzo”.

La nuova presidente facente funzioni di Messina Servizi Bene Comune è Maria Grazia Interdonato, già componente del Consiglio d’amministrazione, la cui nomina giunge “dopo un percorso di quattro anni di lavoro intenso e proficuo a fianco di Pippo Lombardo – dichiara Interdonato – e ribadisco di voler proseguire a lavorare con costanza e impegno. Si tratta di una società che oggi finalmente funziona ed è considerata a livello nazionale come un vero e proprio modello da seguire”.

Le figure professionali richieste

I numeri di Messina Servizi

Evidenzia Lombardo: “In quattro anni, dal 2018 al 2021, siamo riusciti a non utilizzare tutti i corrispettivi che erano previsti nel contratto, facendo risparmiare al Comune un milione e seicentomila euro. E in quattro anni abbiamo lasciato un patrimonio netto aziendale di due milioni 730mila euro, senza chiedere un solo centesimo al Comune. Abbiamo pure incrementato le voci di entrata extra corrispettive del Comune, dagli incassi della raccolta differenziata, passando da seicentomila euro a tre milioni di euro nel 2021. Il tutto per un incasso totale di oltre sei milioni e mezzo di euro in quattro anni”.

“Da scatola vuota a modello virtuoso di efficienza certificata a livello nazionale”, è la conclusione del presidente che si è appena dimesso. Per lui, il futuro è con il progetto “Sud chiama Nord”. Sicura la candidatura, con Cateno De Luca candidato alla presidenza, alle regionali e possibile anche quella alle politiche.

Le assunzioni

N° 55 OPERATORI LIVELLO 1 CCNL UTILITALIA CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MESSINA;

N° 5 OPERATORI LIVELLO 1 CCNL UTILITALIA CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL COMUNE DI MESSINA;

N° 10 OPERATORI LIVELLO 1 CNNL UTILITALIA CON CONTRATTO DI APPRENSISTATO PER SERVIZI DI SELEZIONE ED IMBALLAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI SELEZIONE IN USO ALLA MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.;

N° 24 OPERATORI LIVELLO J CCNL UTILITALIA PER SERVIZI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI MESSINA;

N° 2 FUNZIONARI DIRETTIVI LIVELLO 7 CCNL UTILITALIA PER IL SETTORE TECNICO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MESSINA;

N° 1 FUNZIONARIO DIRETTIVO AGRONOMO LIVELLO 7 CCNL UTILITALIA PER IL SETTORE TECNICO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MESSINA;

N° 2 LAVORATORI DI CONCETTO LIVELLO 5 CCNL UTILITALIA PER IL SETTORE TECNICO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MESSINA;

N° 1 LAVORATORE D’ORDINE LIVELLO 4 CCNL UTILITALIA PER IL SETTORE TECNICO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MESSINA.

