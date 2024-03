Litiga con la fidanzata e si avventa sul pompiere intervenuto a calmarlo, arrestato

L'uomo è finito ai domiciliari dopo l'intervento delle Volanti. Il pompiere sta meglio ma è in convalescenza

MESSINA – E’ stato convalidato l’arresto del giovane che nella notte si è avventato contro un vigile del fuoco intervenuto per sedare la lite con la propria fidanzata. Dopo il fermo e il faccia a faccia con gli agenti delle Volanti, ai comandi del dirigente Mario Venuto, il poco più che trentenne è comparso davanti al giudice che ha convalidato il provvedimento e gli ha concesso i domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

La lite davanti la caserma

La coppia litigava in piena notte proprio nei pressi della caserma del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, quando le urla hanno attirato l’attenzione di tre pompieri in servizio, intervenuti immediatamente nel tentativo di riportare la calma. Anziché placarsi, l’uomo si è però avventato contro uno di loro, che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato in ospedale. Il pompiere è stato dimesso ed è in convalescenza.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Sono stati gli agenti delle Volanti alla fine a riportare tutto alla normalità, fermando il fidanzato esagitato e portandolo alla caserma Calipari. Ascoltata anche la fidanzata.