 "Lo diceva mia nonna" volume 2: il libro sui proverbi siciliani raddoppia

“Lo diceva mia nonna” volume 2: il libro sui proverbi siciliani raddoppia

Giuseppe Fontana

“Lo diceva mia nonna” volume 2: il libro sui proverbi siciliani raddoppia

martedì 09 Dicembre 2025 - 17:40

Dopo il successo del primo volume, Lelio Bonaccordo e Graziano Delorda hanno raccolto altri detti in un secondo libro, che sarà presentato l'11 dicembre

MESSINA – Graziano Delorda e Lelio Bonaccorso lo hanno rifatto. Dopo aver scritto e disegnato i detti e i proverbi siciliani che tanti messinesi hanno ascoltato a più ripresa durante la loro infanzia o nella quotidianità, l’autore e il fumettista hanno realizzato un altro volume di “Lo diceva mia nonna!”.

Il volume 2 del libro sarà presentato giovedì 11 dicembre alle ore 18 alla Mondadori Bookstore di Messina di via Consolato del mare, 35. Alla presentazione ci saranno sia Delorda sia Bonaccorso. Le letture saranno affidate a Giuseppe Cardullo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Messina, il gruppo Racing salda i debiti. Via libera all’affiliazione
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED