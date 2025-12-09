“Lo diceva mia nonna” volume 2: il libro sui proverbi siciliani raddoppia

Dopo il successo del primo volume, Lelio Bonaccordo e Graziano Delorda hanno raccolto altri detti in un secondo libro, che sarà presentato l'11 dicembre

MESSINA – Graziano Delorda e Lelio Bonaccorso lo hanno rifatto. Dopo aver scritto e disegnato i detti e i proverbi siciliani che tanti messinesi hanno ascoltato a più ripresa durante la loro infanzia o nella quotidianità, l’autore e il fumettista hanno realizzato un altro volume di “Lo diceva mia nonna!”.

Il volume 2 del libro sarà presentato giovedì 11 dicembre alle ore 18 alla Mondadori Bookstore di Messina di via Consolato del mare, 35. Alla presentazione ci saranno sia Delorda sia Bonaccorso. Le letture saranno affidate a Giuseppe Cardullo.