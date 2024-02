Lo sbarco in Sicilia nel ’43, convegno a Catania

Sabato 24 febbraio, alle Ciminiere, coordina la direttrice della Biblioteca regionale di Messina, Tosi Siragusa. Iniizativa di "BCsicilia"

“Storicamente ’43 tour”: un convegno a Catania, sabato 24 febbraio. alle Ciminiere, su iniziativa dell’associazione BCsicilia, nell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato.

Sabato 24 febbraio 2024, le “Ciminiere” e il “Museo storico dello Sbarco in Sicilia 1943” ospiteranno la manifestazione culturale “Storicamente 1943 in Tour”, ideata da BCsicilia sede di Messina, per commemorare l’80°anniversario dell’Operazione Husky e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della pace.

Dopo la visita guidata al Museo (alle ore 15), il sindaco della Città metropolitana di Catania, Enrico Trantino (alle ore 17, sala E 7), porterà i saluti istituzionali precedendo quelli del presidente del Rotary Catania-Sud Benedetto Diana, della presidente della sede di Catania di BCsicilia, Maria Teresa Di Blasi, e di Sabrina Patania, presidente della sede di Messina di BCsicilia.

Coordina Tommasa Siragusa (nella foto), direttrice della Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina.

Il programma

80° Anniversario sbarco Alleato in Sicilia

Sabato 24 Febbraio 2024 ore 17.00

Centro Fieristico «Le Ciminiere»

Piazzale Rocco Chinnici – Catania

Programma:

Ore 15,00 Visita guidata al “Museo dello sbarco in Sicilia 1943”

Ore 17,00 Padiglione E/7

Saluti Istituzionali:

Enrico Trantino, Sindaco Città metropolitana di Catania

Benedetto Diana, Presidente Rotary Catania Sud

Maria Teresa Di Blasi, Presidente BCsicilia sede di Catania

Sabrina Patania, Presidente BCsicilia sede di Messina

Interventi:

Marcello Platania, Ufficio attività culturali e museali “Le Ciminiere”

Lo sbarco visto dal popolo siciliano

Gero Di Francesco, condirettore di «Studi Storici Siciliani»

Agosto ’43: Sicilia liberata

Saluti Finali:

Salvino Maltese, Referente Siti museali «Le Ciminiere»

Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia

Coordina:

Tommasa Siragusa, Direttrice Biblioteca regionale universitaria «G. Longo» di Messina

Letture

Francesca Acacia, Franca Scalabrini, Antonello Di Buono, Francesco Irrera

Danze e Coreografie:

Giulia Portovecchio e Pierpaolo Riggi

Scuola di danza “Scarpette Rosse” di Francesca Gallina

Proiezione:

Documentario “80 anni fa lo sbarco…”

Cortometraggio “Messina 1943”

Diretti da Sabrina Patania

Per informazioni BCsicilia sezione di Messina: 389/9761204 – 349/5883269