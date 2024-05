Lo schianto mortale a Patti, dinamica al vaglio. Indagato conducente dell’auto

Autopsia sul corpo di Massimo Di Luca e indagini per chiarire la dinamica dell'incidente sulla Ss 133

Patti – Saranno gli accertamenti disposti dalla Procura di Patti, guidata dal procuratore capo Angelo Cavallo, a fare luce sull’incidente costato la vita a Massimo Di Luca, morto nello schianto tra la sua moto e un’auto, sulla Ss113 nei pressi del centro costiero nebroideo, ieri intorno alle 13.

L’incidente fatale

Dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri sul posto pare che i due mezzi procedessero in direzione opposta quando, all’uscita di una semi curva, sono entrati in collisione. L’impatto è stato violento e Massimo è stato sbalzato sull’asfalto, mentre la sua grossa due ruote da strada rovinava a terra.

Le indagini

Illeso il conducente dell’autovettura, mentre la gravità delle ferite non ha lasciato scampo a Massimo, spirato all’ospedale Barone Romeo di Patti mentre i medici tentavano il trasferimento in elisoccorso a Messina. Sul corpo dell’istruttore sportivo sarà effettuata l’autopsia, in vista della quale la Procura di Patti avviserà l’altra persona coinvolta nello schianto, anche lei residente in zona.