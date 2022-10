"Lo scrittore", il nuovo brano del violinista messinese Giovanni Alibrandi - Tempostretto

Si tratta del terzo lavoro della serie di brani Nella Sala del Tempo, uno dei numerosi progetti delle Edizioni Diaphonia. Il brano segue l'uscita di Bubbles In The Sky

MESSINA – “Lo Scrittore”, nuovo brano del messinese Giovanni Alibrandi, è già disponibile da venerdì 7 ottobre in digital download presso tutti i principali stores digitali, mentre una short version con immagini è visionabili al link https://youtu.be/xyfEXCSixFA. Si tratta del terzo lavoro della serie di brani Nella Sala del Tempo, uno dei numerosi progetti delle Edizioni Diaphonia. Il brano segue l’uscita di Bubbles In The Sky, rilasciato il 28 settembre 2021. Dei lievi suoni di synth abbracciano l’andamento rapsodico, dal carattere improvvisato, di una melodia pianistica che pare rappresentare il pensiero agli albori del processo creativo. All’interno dell’ambito stilistico, già sperimentato con i singoli già rilasciati nel 2018 e nel 2021, si innesta questa nuova uscita di Giovanni Alibrandi tra l’ambient e il neo-romanticismo, dalle sonorità curate dal valente Michele Musarra presso il Phantasma Recording Studio già coinvolto per altre importanti incisioni pubblicate in questi anni. Da non perdere per tutti i patiti di Brian Eno, Harold Budd, Giovanni Allevi, Ludovico Einaudi.

I suoi lavori

Giovanni Alibrandi é violinista, docente presso le scuole statali e sound artist di musica ambient e acusmatica. Autore di brani anche con l’aggiunta di violini acustici ed elettrici, ha pubblicato per numerose etichette in tutto il mondo. Ha inciso inoltre per Warner, Universal, Carosello, Cni Compagnia Nuove Indie e per Rai, Canale 5 e Sky Classica. È tecnico di live electronics presso la Filarmonica Laudamo Creative Orchestra e fa parte del collettivo di musica improvvisata FraCarGio. Ha collaborato a opere multimediali coi fotografi Jurgen Heckel e e Immacolata Pulicano e con lo spazio espositivo Phós Graphé di Palermo. Ha sonorizzato inoltre importanti eventi tenutisi presso il Teatro “V. Emanuele” di Messina, il Palacultura “Antonello” e la Saletta Arb di Messina. Alcuni suoi lavori sono stati trasmessi in streaming da Tangerine Dream Fans Zone, StillStream, Taukay, Radio Mozart Italia, IMRadio, Radio Teatro Coppola e Radio Raheem. Nel campo extra-colto ha lavorato tra gli altri con E. Morricone, N. Piovani, Milva, Noa, Lucio Dalla, Franco Battiato, Ute Lemper, S. Bonafede, D. Burrell, K. Berger, Pluhm, Instant Composers Pool, A. Rudolph, D. Cecchitelli, L. Leonardi, R. Van Herpen.