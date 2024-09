Messina Social City ha pubblicato la graduatoria

MESSINA – 1027 domande. Escluso chi non era in regola con i pagamenti e in più si registra qualche caso di linea non disponibile. Per lo scuolabus, a Messina, la partenza è giovedì 12 settembre e Messina Social City ha pubblicato la graduatoria. Quasi 900 studenti usufruiranno di un servizio, per l’anno scolastico 2024-25, che si è potenziato negli anni.