Lo show di Panariello e Masini "trasloca" all'Arena Capo Peloro - Tempostretto

L'evento del 5 agosto era previsto a Villa Dante

MESSINA – Nuova location per l’atteso spettacolo “Panariello Vs Masini” del 5 agosto a Messina: sarà infatti la nuova area Arena Capo Peloro (ex Sea Flight) ad ospitare l’unica data in Sicilia di questo “strano incontro” come lo definiscono gli stessi artisti. Inizialmente previsto all’Arena Villa Dante, lo spettacolo si svolgerà nella suggestiva venue vista mare, a ridosso della spiaggia di Capo Peloro, restituita alla città e pronta ad ospitare grandi eventi per la stagione estiva. L’evento è organizzato da Puntoeacapo, Shake it, il Botteghino e GG Entertainement in collaborazione con il Comune di Messina. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova location.