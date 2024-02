Lo spaccio dalla “villetta” di Villaggio Aldisio, in 11 al cospetto del giudice

La retata della Polizia risale al novembre scorso, durante i controlli scoperta anche un'armeria

MESSINA – Si avvicina il giorno dell’udienza preliminare per gli indagati dell’operazione antidroga fatta scattare dalla Polizia a Villaggio Aldisio lo scorso 30 novembre e battezzata “La Villetta”. Alla fine degli accertamenti della Questura di Messina il pubblico ministero Antonella Fradà ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 persone. E c’è già una data per il vaglio preliminare: ad occuparsene sarà la giudice Tiziana Leanza il prossimo 8 maggio.

Tutti i nomi

Ecco chi dovrà presentarsi a Palazzo Piacentini tra due mesi circa: Placido Arena (36) e la compagna Valentina Fenghi (40): sono loro i protagonisti dell’indagine ed è dalla loro abitazione che gli agenti hanno visto entrare ed uscire clienti e pusher a tutte le ore, di giorno e di notte. Una vera e propria centrale dello spaccio, la loro “Villetta”, intorno alla quale si muovevano altri 9 presunti pusher: Gianluca Fenghi (28), Fabio Fenghi (38), Saverio Scudellà (36), Antonia “Cristina” Fenghi (33), Esmeralda Giletto (32), Domenico D’Amico (26), Ester Caliri (29), Paolo Villari (29), Davide Lo Jacono (37).

Gli indagati saranno difesi dagli avvocati Domenico Andrè, Salvatore Silvestro, Fabrizio Ferraro e Andrea Calderone.

L’armeria e lo spaccio h24

Ben 70 gli episodi di cessione di droga di ogni genere, avvenuti tra la fine del 2019 e il 2020 sotto gli occhi della Polizia che ha intercettato il continuo via vai di tossicodipendenti dalla “Villetta”. Dopo le prime indicazioni arrivate dagli strumenti-spia degli investigatori, sono scattate anche le perquisizioni che hanno permesso agli agenti della Squadra Mobile di trovare pizzini legati alla vendita di droga e armi. In una sorta di sgabuzzino in uso a Gianluca Fenghi c’erano una pistola semi automatica Sauer e Sohn calibro 6.35 con la matricola abrasa, un caricatore vuoto, una cartuccia calibro 9, 13 cartucce di altro calibro, 70 grammi di cocaina e quasi 400 grammi di marijuana.