Lo stallo per disabili sempre occupato: "Porto mio figlio a scuola e non trovo mai il posto" - Tempostretto

La denuncia di una madre esasperata: "Nello spazio giallo auto, camion e perfino il pulmino"

MESSINA – Anno nuovo, a scuola, vita vecchia. E così dopo pochi giorni dal suono della prima campanella a richiamare in classe gli alunni, ci sono studenti e genitori già alla prese con i primi problemi. In questo caso, è una mamma esasperata a denunciare una questione quotidiana, che fa rabbia e sgomento: il posto auto per disabili costantemente occupato da mezzi senza alcuna autorizzazione.

Il racconto di una mamma: “Ogni giorno il posto è occupato”

Oggi è toccato, ad esempio, a un camion di operai che stanno lavorando all’interno della scuola stessa. A raccontarlo è la donna, esasperata: “La scuola è iniziata da una settimana e per sette giorni ho avuto discussioni per quel parcheggio disabili. Oggi un camion dei lavori della scuola. Ieri ho avuto discussioni con l’autista del pulmino per i bambini normodotati, che si è parcheggiato lì”.

“Quando gliel’ho fatto notare – ha continuato – mi è stato detto che non c’era parcheggio. Ma a me cosa importa? Ho risposto che non potevano parcheggiare lì ugualmente e l’hanno spostato quasi controvoglia. Non è sostenibile dover far rimuovere continuamente auto, camion e motorini. Mi è successo anche al museo, qualche domenica fa, e abbiamo fatto rimuovere un’auto dalla polizia municipale, che è stata molto veloce e disponibile”.

“Se ci fossero due stalli occuperebbero anche l’altro”

Poi la mamma dello studente con disabilità difende la scuola: “Preside e insegnanti non possono controllare tutto, ma la dirigente è intervenuta subito e la ringraziamo. Il problema non è la scuola ma sono le persone che non capiscono niente. Ci dovrebbe essere almeno un altro stallo? Sì, ma sicuramente verrebbe occupato anche quello”.