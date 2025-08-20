Locri. Nel weekend di Ferragosto controlli serrati dei carabinieri, denunce e patenti ritirate

Nel corso delle verifiche sono state identificate decine di persone e controllati numerosi veicoli e tre automobilisti sono stati denunciati

LOCRI – Durante il weekend di Ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Locri (RC) hanno rafforzato la loro presenza sul territorio con un vasto piano di controlli mirati alla sicurezza stradale. L’obiettivo principale dell’operazione è stato quello di contrastare l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, tra le cause più frequenti di incidenti, soprattutto in occasione delle festività.

Nel corso delle verifiche sono state identificate decine di persone e controllati numerosi veicoli. Tre automobilisti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria dopo essere stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Per altri due, invece, è scattata la sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente.

Il Ferragosto, tradizionalmente momento di festa e convivialità, si conferma purtroppo anche un periodo critico per la circolazione stradale. Proprio per questo, l’Arma ha messo in campo un dispositivo straordinario di prevenzione, volto a garantire la sicurezza di residenti e turisti e a scongiurare comportamenti pericolosi.

“Mettersi al volante dopo aver bevuto – ricordano i Carabinieri – non comporta solo pesanti conseguenze legali e amministrative, ma soprattutto mette a rischio la vita propria e quella degli altri”. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni