Locri. Si allontanano dall’ospedale due migranti scampati al naufragio di domenica scorsa

Non si esclude che i due possano essere gli scafisti che conducevano la barca a vela semiaffondata nel mare Jonio

LOCRI – Due migranti, sopravvissuti al naufragio di domenica scorsa a 100 miglia dalle coste della Locride sono fuggiti all’Ospedale di Locri, dove erano ricoverati. Dei due non si conoscono le generalità e la nazionalità, ed erano ricoverati in osservazione nei reparti di ortopedia e pneumologia. Ad accorgersi della loro scomparsa sono stati i sanitari, che hanno avvertito le forze di polizia. Gli investigatori hanno già diffuso gli identikit dei due e non si esclude che i due possano essere gli scafisti che conducevano la barca a vela semiaffondata nel mare Jonio che ha causato la morte di una trentina di persone e almeno una ventina di dispersi.