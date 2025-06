L’opera di Asako Hishiki per Pagliara contemporanea

Appubtamento il 27 giugno con un'opera monmentale per la Festa di San Pietro e Paolo

“Pagliara contemporanea”. L’opera disseminata che l’artista giapponese Asako Hishiki restituirà alla comunità di Pagliara il 27 giugno 2025 all’Auditorium di Rocchenere alle ore 19:00 e il 28 giugno alla Chiesa Parrochiale di San Pietro e Paolo alle ore 20:30, in occasione della Festa di San Pietro e Paolo, “rappresenta l’esito di un lungo processo di interiorizzazione e trasformazione poetica avviato nel corso della Residenza Artistica promossa dall’Associazione Smart per il progetto “Pagliara contemporanea”, sottolinesno gli orgsnizzatori.

L’intervento si compone di un’opera monumentale, completamente inedita, destinata all’Auditorium Comunale e di due lavori di formato più contenuto che verranno accolti presso Palazzo Calabrò (ma presentati alla Chiesa Parrocchiale), nello stesso luogo dove già è esposta In una notte di Maurizio Pometti, realizzata in Residenza lo scorso anno. Il titolo di quest’opera, mantenuto celato fino al giorno della restituzione, custodisce al proprio interno l’essenza del dialogo tra materia e memoria, tra luce e territorio, tra esperienza e ricordo.

“La presenza di Asako Hishiki a Pagliara ha dato, tra marzo e giugno, un momento di internazionalità alla nostra comunità. Siamo contenti che, tra Maurizio lo scorso anno e Asako quest’anno, la Residenza SMart abbia portato nelle nostre frazioni artisti giovani e disponibili al confronto con gli abitanti. Siamo già desiderosi di ammirare l’opera all’Auditorium di Rocchenere e a Palazzo Calabrò a Pagliara.”, sottolinea. Sebastiano Gugliotta, sindaco di Pagliara.



“Durante la festa parrocchiale di San Pietro e Paolo siamo lieti di ospitare anche l’artista SMart Asako Hishiki, che sabato 28 giugno presenterà in Chiesa le opere che lascerà a Palazzo Calabrò. La sua presenza dona ulteriore lustro alla festa.”, afferma padre Salvatore Arcoraci, arciprete di San Pietro e Paolo di Pagliara.

Spiiegano gli organizzatori: “La luce, elemento primigenio e universale, si impone in Sicilia con una forza abbacinante, quasi fisica, che agisce come catalizzatore di visioni, segni, riflessioni. È attraverso questa luce che l’artista ha potuto decifrare il paesaggio e trasformarlo in immagine, calibrando sapientemente i valori del bianco e del nero — così centrali nell’estetica giapponese — e introducendo accensioni cromatiche più vivide, eco di una presenza inattesa, emotiva. La luce diviene così soglia e ponte: forza naturale che la cultura sublima in segno e visione. In questo processo visivo e simbolico, Asako Hishiki ha raggiunto una tavolozza di cromie rarefatte ma vivide, che sembrano sospese tra l’apparizione e la dissolvenza. La scelta del colore, per l’artista solitamente non dominante, emerge qui come consapevole e calibrata, maturata proprio per via della luce siciliana, così intensa da esaltare ogni vibrazione tonale. In questo senso, il colore si fa presenza, pulsazione sottile, eco luminosa del paesaggio attraversato”.

Luogo: Auditorium di Rocchenere, Piazza San Giovanni Paolo II , PAGLIARA, MESSINA, SICILIA