L’Orlandina non sbaglia e va in semifinale, la Basket School crolla in gara 3

Il derby messinese nella serie dei quarti di finale playoff della Serie B Interregionale ha visto avanzare la squadra favorita

CAPO D’ORLANDO – L’Orlandina supera la Basket School Messina per 84-61 in gara tre della serie dei quarti playoff in Serie B Interregionale. Il derby messinese è stata l’unica sfida a concludersi alla bella con i paladini che hanno beneficiato del vantaggio del fattore campo avendo vinto le due partite disputate al PalaInfodrive. A guardare la classifica della stagione regolare sembrava una sfida scontata, paladini sempre in testa al girone e scolari a qualificarsi nell’ultimo posto disponibile per i playoff. Ma sul parquet coach Sidoti e i suoi ragazzi hanno dimostrato di non temere nessuno, quest’oggi però ad un certo punto, nel terzo quarto, la Basket School Messina non ha retto ed è crollata di schianto dopo 10 quarti su 12 complessivi nelle tre sfide giocati sostanzialmente alla pari.

Coach Bolignano recupera, forse forzatamente, anche Jasaitis che va in doppia cifra. Troppo importante la partita odierna per l’Orlandina che non poteva rischiare e si rilassa solo negli ultimi dieci minuti col risultato ormai in cassaforte. Nel prossimo turno, in semifinale, sfiderà la Virtus Molfetta che ha superato nel proprio quarto di finale Sala Consilina, in due gare riposando quindi quest’oggi. Nella serata odierna top scorer della partita Caridà con i suoi 18 punti, tutte triple, dall’altra parte Labovic e Di Dio sono stati gli ultimi tra gli scolari ad arrendersi e chiudono con 15 punti a testa. Per la Basket School Messina la stagione, più che positiva, termina qui.

La sfida inizia col solito copione delle prime due gare: grande intensità in difesa della Basket School con l’Orlandina che per tutto il primo quarto va a segno prendendo tiri solo da tre punti. Già nel secondo quarto i paladini riescono a scardinare la difesa peloritana e mettono a segno quasi un trentello, Caridà con 9 punti guida i suoi che ne fanno in tutto 28 e si portano avanti nel punteggio. Nel terzo quarto scavano il solco definitivo: il parziale è impietoso per gli scolari, 35-6, i paladini sono dei cecchini andando a segno nove volte su undici tentativi in dieci minuti dall’arco, si sblocca Gatti che ne mette 11 personali. L’ultimo quarto, dopo il massimo vantaggio +37, vede l’Orlandina calare l’intensitàcon la Basket School che rientrerà sino al -23 sull’84-61 finale.

Orlandina – Basket School Messina 84-61

Inizia meglio la formazione ospite della Basket School che passa in vantaggio per 0-4, la reazione orlandina non tarda ad arrivare in una partita come le precedenti molto difensive, tre triple consecutive per gli uomini di coach Bolignano con Favali, Caridà e la terza del rientrante Jasaitis contro parziale che costringe coach Sidoti al time out sul 9-4. Al rientro a restare a secco sono i locali, con gli scolari che trovano un parziale di sette punti consecutivi con la tripla di Labovic che ribalta la situazione sul 9-11.

Ad inizio secondo quarto gioco da quattro punti di Labovic che permette agli ospiti di trovare il massimo vantaggio di 9-15, ma arriva la reazione di casa con due triple consecutive di Caridà che rimette in scia i suoi con l’Orlandina che impatta sul 20-20, grazie ai liberi di Mascherpa, e firma il vantaggio con la doppia incursione ravvicinata di Moltrasio per il 26-22 a metà secondo quarto e coach Sidoti ricorre al time out. Nella battute finali Jasaitis tiene i suoi davanti e Capo d’Orlando va al riposo lungo sul 37-32.

In apertura di terzo quarto l’Orlandina trova il massimo vantaggio, in doppia cifra, sul 47-32 con i liberi e l’incursione di Marini e le tripla di Palermo e Mascherpa, a fermare l’emorragia dopo tre minuti Di Dio dalla lunetta. Ma è illusorio perché l’Orlandina prosegue senza pietà e con le triple di Gatti, tre, Jasaitis e Mascherpa in rapida successione si porta sul +28, 62-34. Dopo quindici punti consecutivi dei padroni di casa è Di Dio a interrompere il parziale negativo per gli ospiti ma il margine è ormai ampio. Alla sirena l’Orlandina è avanti 72-38.

Ad inizio ultimo quarto nuovo massimo vantaggio per i paladini, +37 sul 75-38. La formazione locale abbassa i ritmi e la Basket School trova la via del canestro che permette di diminuire lo svantaggio ma senza pretese per il passaggio del turno. La partita si concluderà con un divario tra le due squadre meno pesante per i giallorossi peloritani di 84-61.

Tabellino

Parziali: 9-11, 28-21 (37-32), 35-6 (72-38), 12-23 (84-61).

Arbitri: Luca Leggiero di San Tammaro (CE) & Matteo Serse di Brindisi (BR).

Orlandina: Agbortabi 6, Moltrasio 6, Mentonelli 0, Mascherpa 11, Favali 8, Palermo 3, Jasaitis 13, Marini 8, Caridà 18, Gatti 11.

Coach: Domenico Bolignano.

Basket School Messina: Caruso 6, Labovic 15, Di Dio 15, Contaldo ne, Tartaglia 4, Vujic 11, Buldo 4, Sidoti 3, Busco 3, Janic ne, Yeyap 0.

Coach: Pippo Sidoti.