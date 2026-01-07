Lotteria Italia 2026. Premio da 50mila euro a Reggio Calabria, 5 premi da 20mila nel Messinese

Colpo di terza categoria a Reggio mentre in provincia di Messina diverse vincite da 20 mila euro

L’estrazione della Lotteria Italia del 6 gennaio 2026 ha regalato una serata di festa alle due sponde dello Stretto. Se la fortuna principale si è fermata a Reggio Calabria con un premio di terza categoria, la sponda siciliana ha risposto piazzando cinque colpi vincenti tra il capoluogo e i principali centri della provincia.

Il colpo vincente a Reggio Calabria

A Reggio Calabria la festa è esplosa grazie al biglietto serie D 033808. Il tagliando, venduto in città, si è aggiudicato uno dei premi di terza categoria del valore di 50.000 euro. Al momento resta l’anonimato sul fortunato possessore, ma la notizia ha già fatto il giro delle ricevitorie del centro, dove è caccia al vincitore.

Messina e provincia: cinque vincite da 20 mila euro

Se Reggio festeggia il colpo singolo più pesante, Messina e la sua provincia rispondono con una distribuzione della fortuna che ha toccato diversi angoli del territorio. Sono cinque i premi di quarta categoria, da 20.000 euro ciascuno, estratti tra il capoluogo e le zone tirrenica e ionica.

A Messina città il sorriso è arrivato con il biglietto U 404738. Spostandosi in provincia, la zona tirrenica ha esultato con il tagliando M 003082 venduto a Milazzo, a Gioiosa Marea la fortuna ha baciato il tagliando F 038719, mentre il numero V 421930 è stato acquistato a Sant’Agata di Militello. Anche la fascia ionica non è rimasta a guardare: a Taormina è stato centrato il premio con il biglietto C 433551.

I tempi per la riscossione

Per i fortunati possessori dei biglietti vincenti inizia ora l’iter per l’incasso. Come previsto dal regolamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i vincitori avranno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del bollettino ufficiale per presentare il tagliando integro e in originale. La riscossione potrà avvenire all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali a Roma o attraverso gli sportelli della banca tesoriera.