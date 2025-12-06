Messina, addio alla Multisala Iris: “Alla lunga abbiamo dovuto arrenderci”

Da mesi le sale hanno chiuso le porte. Ora l'ufficialità con un post sulla pagina Facebook scritto dalla famiglia Parlagreco

MESSINA – Negli ultimi mesi sono stati tanti i messinesi ad essersi chiesti cosa fosse successo alle porte della Multisala Iris, storica sala cinematografica di Ganzirri rimasta chiusa per settimane. Alle continue domande sui social e non, ora ha risposto la famiglia Parlagreco. Con un post sulla pagina ufficiale della multisala, i proprietari e gestori hanno ufficializzato (purtroppo) l’addio. Con la chiusura definitiva se ne va un pezzo di storia di Messina.

Il post della Multisala Iris

Nel post si legge: “Buongiorno a tutti voi! Vi certifico e ufficializzo una cosa che già è palese. Il cinema Iris ha chiuso, fino a qualche settimana fa speravo fosse una chiusura temporanea, invece mi duole dirvi che non riaprirà, né sotto la nostra gestione né sotto la gestione di altri. Ho aspettato tanto per comunicarvelo perché con la mia famiglia avevamo imbastito una trattativa con una società che voleva continuare l’attività cinematografica, purtroppo però dopo mesi di trattative la cosa è saltata”.

E ancora: “Abbiamo provato a resistere al Covid, allo sciopero degli sceneggiatori, all’assalto delle piattaforme e chi di voi frequentava assiduamente il cinema ha potuto constatare in prima persona quante proiezioni erano effettuate per 1 o 2 persone. Alla lunga purtroppo abbiamo dovuto arrenderci all’evidenza: non è stato possibile rendere l’attività sostenibile. A questo si sono aggiunti problemi personali che hanno afflitto me e la mia famiglia, su cui non mi dilungo più di tanto, ma che hanno contribuito a rendere la gestione trascurata negli ultimi tempi”.

Infine il saluto alla città: “A meno di colpi di scena, dopo 25 anni, il percorso del cinema Iris si è concluso, e sicuramente la storia della famiglia Parlagreco con il cinema in questa città finisce qua. Come si dice in questi casi: non siate tristi perché è finita, ma siate felici perché è accaduto. E fate in modo che questa cosa non sia vana, restano altre sale in città, andateci!”.

Articoli correlati